Finales del segundo semestre de la Liga Colombiana coincidirían con el Mundial de Catar 2022

BARRANQUIILLA - COLOMBIA, 21-05-2022: Gabriel Fuentes del Junior y Yerson Candelo de Nacional disputan el balón durante partido entre Atlético Junior y Atlético Nacional por la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. / Gabriel Fuentes of Junior and Yerson Candelo of Nacional fights for the bal during match between Atletico Junior and Atletico Nacional for the date 1 of the quadrangulars semifinals as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Atletico Junior and Atletico Nacional played at Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla city. Photo: VizzorImage / Jesus Rico / Cont

Aunque aún no ha terminado el primer semestre del fútbol colombiano en el 2022, la Dimayor ya trabaja en lo que será el segundo torneo del año, el cual debería ser un poco más corto por la realización del mundial de fútbol Catar 2022 entre los meses de noviembre y diciembre. Javier Hernández Bonnett, periodista de Blog Deportivo, aseguró que la División Mayor del Fútbol Colombiano ya compartió con los presidentes de los clubes el que sería el formato del torneo para el segundo semestre.

El inicio del torneo sería el 16 de julio y la fase de ‘Todos Contra Todos’ se extendería hasta el 20 de noviembre, día en el que se jugaría la fecha 20 del campeonato. El formato se mantendría similar al del presente torneo, en donde los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales y el mejor de cada grupo jugará la gran final.

Sin embargo, una de las polémicas por la realización del campeonato sería la fecha de culminación. Pues los partidos de los cuadrangulares se jugarían entre el 14 de noviembre y el 4 de diciembre, fechas que coinciden justo con el inicio de la Copa del Mundo Catar 2022 (21 de noviembre). El partido que definirá el campeón de fin de año sería la ida el 7 de diciembre y la vuelta el 11 del mismo mes.

Si bien Colombia no clasificó al Mundial de Fútbol, si hay equipos como Deportes Tolima que tienen jugadores de selección, Alexander Domínguez, portero de la selección de Ecuador y Raziel García, volante de la selección de Perú, por lo que en una eventual final, se quedarían sin dos de sus piezas. Los jugadores deberán ser liberados por los clubes una semana antes del inicio de la cita orbital.

Otro de los eventos que se cruzaría con el campeonato colombiano sería la Copa América Femenina que se jugará en Bucaramanga, Armenia y Cali. Este torneo está programado para iniciar el 8 de julio e iría hasta el 30 del mismo mes, por lo que Atlético Bucaramanga y América de Cali se verían obligados a buscar una sede alterna, pues los estadios no pueden ser usados para otro fin durante ese lapso de tiempo.

Así va la Liga BetPlay 2022-I

Debido a las elecciones presidenciales, la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2022 se jugará hasta el 31 de mayo del presente año. La primera jornada dejó a Millonarios como líder del Grupo A tras su polémica victoria 1-0 ante Atlético Bucaramanga. Le siguen Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el segundo y tercer lugar, respectivamente, con un punto.

Por otra parte, el Grupo B es liderado por Deportes Tolima tras golear 4-1 a Envigado, en condición de visitante, durante la primera fecha. Independiente Medellín también sumó de a tres unidades al imponerse 2-0 contra La Equidad, sin embargo la ventaja que otorga al equipo ‘Pijao’ ser cabeza de grupo le permite ser líder en la tabla.

La próxima fecha jugarán Atlético Bucaramanga vs. Junior FC y Atlético Nacional vs Millonarios el 31 de mayo. El otro cuadrangular tendrá acción el 1 de junio entre La Equidad vs. Envigado FC y Deportes Tolima vs. Independiente Medellín.

