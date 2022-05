Por qué Álvaro Uribe le dio las gracias a Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Gustavo Petro. Fotos: Colprensa (Camila Díaz-Sergio Acero)

En el transcurso de la época electoral en Colombia han sido constantes los enfrentamientos entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Hace algunos días, por ejemplo, el también fundador del Centro Democrático señaló al exalcalde de Bogotá de ser el aspirante del “castrochavismo y del narcoterrorismo”.

Durante el debate presidencial de este lunes 23 de mayo, organizado por El Tiempo y Semana, Petro criticó la Ley de Justicia y Paz creada en el 2005 bajo el mandato presidencial de Uribe, y la cual tenía como objetivo facilitar el proceso de desmovilización de los paramilitares en el país.

“El expresidente Uribe cometió un enorme error cuando negoció políticamente con los paramilitares. Una negociación política es sobre distribución del poder político. Los empoderó e hijos del paramilitarismo en el Urabá son hoy el Clan del Golfo”, señaló el líder de la Colombia Humana.

Y posteriormente, enfatizó en que no fue correcto acceder a ‘negociaciones políticas’ con esta clase de grupos al margen de la ley: “El presidente Uribe le prometió a los paramilitares curules ilimitadas en el referendo que propuso al pueblo colombiano. Regaladas. No se puede hacer una negociación política con una organización multicrimen (…). Esa organización multicrimen no puede tener negociación con el Gobierno ni con el presidente, ni debe versar sobre el poder político”.

El expresidente reaccionó en la mañana de este martes ante las intervenciones de Petro, quien también tocó el tema de los llamados ‘falsos positivos’. A través de su cuenta de Twitter, el político antioqueño le envió un particular mensaje:

“Tengo que agradecer al dr Petro porque en definitiva es muy generoso con mi nombre al mencionarme la mayor cantidad de veces

Una hora después de ese primer trino, el exsenador del Centro Democrático remarcó sus muestras de agradecimiento al ser nombrado por Petro en reiteradas ocasiones, pero esta vez lo tildó de ‘mentiroso’: “Dr. Petro, gracias por mencionarme tanto, pero tenga el pequeño gesto de decir siquiera una verdad. (Ley aplicable a guerrilla y paramilitares)”. Y seguido de esto, adjuntó un link que remite a un documento de la Fiscalía General de la Nación en el que se explica la Ley de Justicia y Paz.

María Fernando Cabal salió en defensa de Uribe y lanzó pullas a Gustavo Petro:

La congresista del uribismo ha sido otra de las firmes opositoras del Pacto Histórico, por lo que es habitual que dejara varios mensajes en su cuenta de Twitter durante el citado debate presidencial. En uno de los comentarios, por ejemplo, manifestó que muchos candidatos “quisieran ser” como él (Uribe), pero que no lo podrán conseguir.

“El candidato del rencor histórico habla de Golpe de Estado, pero es él quien quiere el poder para vengarse de todo un país. Volveremos a cerrarle la puerta al neocomunismo y seguiremos eligiendo libertad”, aseguró Cabal en dicha red social.

A medida que avanzaba el encuentro, en el que también participaron los aspirantes Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), la senadora siguió generando comentarios con respecto a la participación de Petro.

“Colombia quiere presidente y no un tirano convencido de que el poder es una deuda histórica con él, sin haber hecho más méritos que incendiar el país con discursos de odio y mentiras. #ElDebateDefinitivo es hoy, pero lo ratificaremos en las urnas”.

