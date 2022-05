Madre de bebé hallado muerto en Santa Marta denunció a su expareja por violencia intrafamiliar

Hallazgo de menor de dos años en playa de Santa Marta. Infobae

El pasado 4 de abril el país se conmocionó ante el hallazgo de un bebé muerto en una playa ubicada en la zona turística de Buritaca, Santa Marta. El caso trascendió en medio del dolor del padre de familia y la desaparción de la madre del menor, puesto que el hombre había denunciado, en Bogotá, la desaparición de su hijo y de su expareja desde el 1 de abril.

Los reportes iniciales dieron cuenta de que el bebé de dos años, identificado como Samuel Guerrero, había fallecido por asfixia por inmersión (ahogamiento) y, de la misma forma, la prueba de ADN confirmó que Edwin Guerrero, quien viajó desde Bogotá a Santa Marta, era el padre del niño. Sin embargo, las autoridades se enfocaron en buscar a la madre del menor, quien apenas se veía caminando desorientada, sin el niño, por las calles de Cartagena.

Lo que Guerrero señaló a las autoridades y a los medios de comunicación tras el hallazgo de su hijo y la desaparición de la mujer, a quien identificó como Yenni Alexandra Higuera Casallas, es que ellos ya no estaban juntos y él fue a la casa de su expareja a recoger al niño el 1 de abril, pero desde entonces no sabía nada de ellos. Higuera llegó hasta Bogotá por sus propios medios y, según Guerrero, fue internada por problemas de salud mental.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que, en medio del caso judicial que ahora espera la versión de la madre, la defensa de Higuera ha dicho que ella denunció a Guerrero por violencia intrafamiliar. Esto coincide con una versión que familiares de la mujer dieron a RCN Mundo cuando ella todavía estaba desaparecida, señalando que Yenni había decidido huir de su expareja junto con el niño.

Hallazgo de menor de dos años en playa de Santa Marta. Infobae

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación citó a Edwin Guerrero para que responda por el delito de violencia intrafamiliar por el que lo denunció su expareja, quien no se ha querido pronunciar públicamente ni ante las autoridades sobre lo que le sucedió a su hijo argumentando que está muy afctada psicológicamente. Cabe resaltar que como Yenni no se ha presentado ante las autoridades para dar a conocer lo que pasó con su hijo, el caso por la muerte del menor todavía no se ha aclarado.

Por su parte, Edwin Guerrero se ha manifestado en contra de la denuncia que interpuso su expareja y señaló que, duante los últimos días la ha estado buscando para que dé su versión a las autoridades sobre lo que pasó en Santa Marta. “Estoy sorprendido e indignado, ahora salí a deber, me parece injusto que yo sea quien tenga que presentarse ante las autoridades, cuando ella es quien estaba con mi hijo y tiene los detalles de lo que sucedió ... para lo único que la he buscado es para que dé la cara y explique lo que le sucedió al bebé”, dijo el padre de familia en diálogo con El Heraldo.

Desde que apareció, Yenni Alexandra ha estado internada en la clínica Redes Médicas de reposo, donde ha recibido atención psicológica. Al diario bogotano El Tiempo, Guerrero señaló que supo que ella fue dada de alta el pasado 6 de mayo, razón por la que él esperaba que Higuera se presentara ante las autoridades a contar lo que le había sucedido a su hijo, pero ante su ausencia ha presionado a investigadores y ha buscado a la mujer para obtener respuestas.

“Continuaré insistiéndoles a los investigadores que lleguen a las últimas consecuencias y no permiten que esta muerte que me ha dejado tanto dolor quede impune. No es justo lo que pasó con mi bebé y ahora lo que pretenden hacer conmigo”, expresó Guerrero al diario citado.

SEGUIR LEYENDO: