Exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, solicitó medidas cautelares ante la CIDH

El sargento retirado, Alexánder Chalá, reveló un audio de unas supuestas amenazas por parte del ecretario de Seguridad de Cali. Foto: Colprensa

El coronel (r) Carlos Soler, que hasta la semana pasada se desempeñaba como secretario de Seguridad en Cali (Valle del Cauca), solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que varios de sus derechos humanos están en riesgo tras renunciar a su cargo luego de que desataran varios escándalos en su contra.

En la emisora Blu Radio obtuvieron el documento de siete páginas que envió al organismo multilateral en el que señaló los peligros a los que está expuesto, luego de que en Twitter el también militar (r), sargento Alexánder Chala, revelara que Soler había contratado en la entidad que tenía su cargo a uniformados retirados o destituidos implicados en varios delitos.

“Me encuentro en una situación grave y urgente de sufrir daños irreparables en lo que refiere a los derechos humanos fundamentales a la vida, integridad personal, buen nombre, intimidad, derecho al trabajo, dignidad humana, debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, derecho a la familia y derechos del niño”, indicó.

En el documento agregó que siempre ha cumplido con la ley y que su retiro del Ejército, en 2020, fue por voluntad propia y no porque pesara sobre él alguna investigación o proceso judicial, disciplinario o administrativo.

“Me endilgó de manera directa relaciones y propósitos delincuenciales con los que no tengo ninguna relación, todo ello utilizando una red social digital de su exclusivo control, vulnerando y poniendo en riesgo mis derechos humanos fundamentales y los de mi familia”, citaron del documento en el medio radial.

Agregó también que había sido víctima de persecución por parte de otros funcionarios dentro de la administración de la capital vallecaucana.

“Durante la última semana he debido variar mis desplazamientos y estar más atento (por el) riesgo generado, ya que el esquema de seguridad que tengo, me ha venido informado que han detectado movimientos sospechosos de personas en moto haciendo filmaciones en mi lugar de domicilio y de trabajo”, destacaron también del comunicado del exfuncionario.

Se debe recordar que el escándalo en contra del coronel (r) inició con la revelación de un audio en el que, supuestamente, amenaza a Chala luego de que revelara en la red social las contrataciones con los militares cuestionados.

“Tu sabes que yo hermanito no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años y pues hermano, como se mete con el alcalde también, hay que tener cuidad de no patear la lonchera hermano”, se escucha en uno de los audios del exsecretario de Seguridad de Cali.

Aunque posteriormente explicó que con el término ‘cargar’ estaba haciendo referencia a iniciar acciones judiciales para defenderse.

Estos escándalos provocaron la salida de Soler de su cargo, hechos que consideró como una persecución política en su contra como se lo manifestó en la carta de renuncia al alcalde Jorge Iván Ospina: “Señor alcalde, como bien sabe, las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico, donde se me han violentado todos mis derechos fundamentales, desde la privacidad, por medio de interceptaciones ilegales, hasta el del buen nombre, presunción de inocencia y dignidad, con denuncias en redes sociales, que nunca han trascendido de ellas”.

Incluso, en sus redes sociales, Soler le expresó a los habitantes de Cali que acataba las leyes y que ante las dudas sobre sus actuaciones dejaba el cargo.

“Como abogado, funcionario público y persona, soy alguien que siempre se apega a la Ley y la Constitución para cualquier actuación. Como militar que fui durante 30 años, el honor y la lealtad son los valores más importantes para mí. Por eso hoy he decidido renunciar a la Secretaría de Seguridad”, argumentó.





SEGUIR LEYENDO: