Lorna Cepeda, la “peliteñida” de Betty la fea, anunció que se casa

La actriz cartagenera Lorna Cepeda, famosa por su icónico personaje de Patricia Fernández ‘la peliteñida’ en la reconocida novela Yo soy ‘Betty’ la fea, confesó a través de su cuenta de Instagram a sus millones de seguidores que contraerá matrimonio por tercera ocasión a sus 51 años.

En el programa de la farándula local ‘Se dice de mí’, la actriz cartagenera mencionó que su primera experiencia con el matrimonio la tuvo a la temprana edad 19 años debido a un embarazo con su pareja de ese momento, Lorna mencionó que fueron malos momentos los que vivió en aquella ocasión. En el 2001 se casó con su manager Eduardo Paz, luego de una relación de ocho años. Pero dos años después de la ceremonia nupcial la pareja se divorció.

Ahora mencionó a través de un emotivo mensaje y vídeo que volvería a contraer matrimonio, está vez con el empresario colombiano Juan David Morelli. “En 2004 me preguntaron: ‘¿Lorna, te volverías a casar?’, mi respuesta fue: ‘No’. 2022: ‘Te casarías conmigo?’, ‘sí, sí, mil veces sí’”.

La actriz cartagenera se ha caracterizado por ser reservada en cuanto a sus temas sentimentales pero en esta ocasión no pudo ocultar la felicidad que la embargaba al aceptar el compromiso con el empresario colombiano. “No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chevere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!”, publicó Lorna Cepeda.

A la publicación de Lorna reaccionaron miles de seguidores, incluyendo actores, artistas y comediantes que felicitaron a la actriz cartagenera por su compromiso. De los comentarios que resaltaron fue uno escrito por su compañera de set y protagonista de Yo soy ‘Betty’ la fea, Ana Maria Orozco que escribió “Mi Lorni divina, te mereces toda la felicidad del mundo!!! Llorroooo”, indicó con emoticones de corazones.

Otra de las amigas de la icónica novela que reaccionaron a la publicación de Lorna fue Marcela Posada que interpreto a Sandra Patiño, la mujer de mayor estatura en ‘el cuartel de las feas’ y que dentro de la producción era secretaria de Mario Calderón. La actriz le comentó a Lorna en su publicación: “Cumple lo que prometiste!!! Dijiste que las feas seriamos tus damas de honor!!! Yo veré”.

En la noche del 10 de mayo se estrenó el primer capítulo de ‘Hasta que la plata nos separe’, una nueva versión de la telenovela que se estrenó en el año 2006 y que ya genera muchas opiniones divididas entre los televidentes que vieron la primera versión y no creen que esta la supere. Aunque la historia es la misma, la nueva versión está en el presente y tiene más tintes de comedia que la original, además que todo el elenco fue modificado.

Quienes vieron la telenovela de 2006 todavía recuerdan la actuación de grandes actores nacionales, incluso algunos de ellos que ya fallecieron. Por eso, le explicamos quién es quién en cada versión de ‘Hasta que la plata nos separe’. Por su parte la actriz Lorna Cepeda también hace parte del nuevo elenco de esta producción. Cepeda es recordada por su personaje de Patricia Fernández en ‘Yo soy Betty, la fea’, novela que al igual que ‘Hasta que la plata nos separe’, en su versión original, fue escrita por Fernando Gaitán, Lina María Uribe y Andrés Burgos.

El papel de la actriz costeña es el de Rosaura, otra vendedora de la empresa de Maldonado, reconocida por ser bastante ‘gomela’ y elitista. En 2006, ese papel lo interpretó María Helena Döering.

