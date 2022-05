Hijo de Marcela Reyes descubrió e imitó video en el que su madre patea la puerta de un apartamento donde está su pareja con su amante: “No sé si reír o llorar”

Foto: Instagram @marcelareyes

Pronto se cumplirán tres años del escándalo por el cual Marcela Reyes ganó gran reconocimiento entre el público colombiano, pues aunque ya gozaba de fama por su labor como productora musical, se volvió viral gracias a un video en el que se le ve patear la puerta de un apartamento al descubrir que DJ Exotic (Daniel Alejandro Salinas), su pareja de aquel entonces, le era infiel con una de sus amigas.

Producto de aquella fallida relación nació un niño llamado Valentino, quien por estos días y gracias a que tuvo acceso a las redes sociales, se encontró con aquella polémica grabación de la cual su madre fue protagonista.

Así lo expuso la misma mujer a sus seguidores de Instagram, pues se mostró preocupada al ver que el pequeño de cuatro años ha decidido imitar su comportamiento y ahora se dedica a patear las puertas de su casa y del colegio donde estudia, así como a repetir las groserías que allí se escuchan.

“No sabía si mostrarles y contarles lo siguiente, pero lo voy a hacer. Valentino tenía un celular en sus manos y, por accidente creo yo, entró a Youtube y se encontró con mi video, ustedes saben de cuál les hablo, del video más viral que he tenido en mi historia; entonces lo vio y cuando su nana, que estaba al lado, se dio cuenta de eso le quitó el celular y él empezó a llorar y a preguntar yo por qué estaba así. Ese día le tocó irse al colegio y empezó a hacer exactamente lo que yo hago en esa grabación”, aseveró Marcela Reyes.

Posteriormente, la afamada DJ aseguró que debe tener una conversación seria con su hijo para que él deje de comportarse así, pero también admite que no sabe cómo hacerlo. Motivo por el cual solicitó a sus seguidores que la aconsejaran.

Fue entonces cuando algunos le dijeron que era muy pronto y no sería “prudente” contarle algo que, probablemente, él no vaya a dimensionar ni entender por su corta edad. Sin embargo, también hubo quienes le dijeron que, de la manera más sencilla posible, le explicara que “los adultos con rabia a veces hacen cosas que no deben”.

Aunque no dejó en claro por cuál de las opciones iba a optar, Marcela Reyes aprovechó para agradecer a los fanáticos que se preocuparon por esta situación.

“No sé si reírme o llorar”, concluyó.

Vea aquí el video original de aquel escándalo:

El video fue grabado en junio de 2019

¿Marcela Reyes sacará película biográfica?

Antes de ser aclamada y reconocida por sus millones de seguidores, esta mujer atravesó por duros momentos que marcaron su vida personal y construyeron su actual personalidad.

Y aunque son varias las situaciones familiares y personales que la antioqueña ha relatado en redes sociales, quiso hacer un resumen de su oscuro pasado a través de un video que publicó recientemente en su cuenta de Instagram.

En la grabación, se observa a una niña que interpreta a Marcela Reyes en su infancia, mientras se le ve atravesar a su alrededor por oscuros momentos del pasado que obstaculizaron su camino para ser DJ profesional. Posteriormente, se recuerda el nacimiento de su único hijo, la lucha contra una enfermedad que padece su madre y su batalla contra las críticas de la opinión pública.

“Desde niña mis sueños fueron más grandes que mis posibilidades. La vida me ha golpeado al punto de romperme y tuve que reconstruirme a pedazos para no renunciar a mi destino. Entre risas y lágrimas aprendí a hacerme fuerte en los peores momentos y comprendí lo frágiles que somos cuando vi en los ojos de mi madre tanto dolor”, es parte de lo que se escucha decir a Reyes en el video.

Las reacciones de quienes siguen a la celebridad paisa no se hicieron esperar, pues comenzaron a rumorear sobe la razón de esta producción y es que, a opinión de muchos, se trataría de una película biográfica que pronto saldría a la luz.