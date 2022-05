Coldplay confirma la fecha de su segundo concierto en Bogotá para 2022

Coldplay. Foto: Colprensa

Incialmente, el 17 de septiembre de 2022 fue la fecha seleccionada para que Coldplay realice su presentación musical en Bogotá, para ser más concretos en el estadio El Campín. Sin embargo, la banda británica no ofrecerá solamente un concierto en el país, puesto que ya se confirmó que serán dos los shows que presentarán en la capital colombiana. De este modo, se abrió una segunda fecha: 16 de septiembre, también en El Campín.

Vale recordar que, estos conciertos hacen parte de la gira ‘Music Of The Spheres’, nombre del álbum que la banda liderada por Chris Martin sacó al mercado en el año 2021. Dicho trabajo discográfico encierra canciones como ‘Let Somebody Go’ (tema grabado en conjunto con Selena Gómez), ‘Humankind’, ‘Biutyful’, ‘Coloratura’ y varias más.

¿Cuándo estarán a la venta las boletas para este otro concierto?:

Esta es la pregunta del millón entre los fanáticos y aquí está la respuesta. Para quienes sean clientes de los Bancos Aval, la preventa comienza el día miércoles 25 de mayo (desde las nueve de la mañana) y termina el jueves 26 del mismo mes (a la medianoche).

Posteriormente, el viernes 27 de mayo estará disponible la venta para el público general.

Dos palabras que estabamos esperando leer hace mucho tiempo:

No sobra mencionar que, si se habla de Latinoamérica, Coldplay también hará sonar sus canciones en otros países como Perú, Chile, Argentina y México.

Los artistas invitados que hacen parte de la gira Music Of The Spheres:

Más allá de todo el espectáculo que encierra el presentar su música, Coldplay también enriquecerá su gira mundial (tocarán además en Estados Unidos y Europa) con el aporte musical de otros artistas, por ejemplo, entre los invitados figura el nombre de Camila Cabello.

La cantante cubana-estadounidense también lleva el sello de exitosa y popular, de su carrera en solitario se le destacan temas como ‘Havana’, ‘Liar’ y más recientemente ‘Bam Bam’, tema colaborativo con Ed Sheeran, cantante británico que, por cierto, tiene colaboraciones musicales con J Balvin.

London Grammar, grupo británico, también hace parte del listado de invitados, entre otros. Sin embargo, vale resaltar que, cada artista se presentará en diferentes fechas de la gira.

Coldplay tiene aproximadamente 26 años de vida musical, a lo largo de las décadas han nutrido su repertorio con canciones que reflejan su versatilidad como grupo, aptas para todo estado de ánimo. Si se mencionaran algunos de sus éxitos, que son bastantes, no podrían faltar ‘Yellow’, ‘Fix You’, ‘Warning Sign’, ‘Paradise’ y ‘The Scientist’.

Ahora, por el lado de sus colaboraciones musicales, hace poco la banda trabajó con Selena Gómez y BTS, pero anteriormente lo han hecho con otras estrellas como Rihanna. No hay que olvidar tampoco la vez que Chris Martin cantó con Shakira su canción ‘Chantaje’ (originalmente el tema de la artista colombiana es con Maluma) durante el Global Citizen Festival en su edición del año 2017.

