Siete factores que debe tener en cuenta para alcanzar el éxito financiero

Imagen de referencia. Los expertos recomiendan destinar un porcentaje del salario para ahorrarlo e invertirlo. Foto: Pixabay

El 2021 no dejó un balance positivo para los colombianos en términos de ahorros. Un estudio realizado por Fincomercio, en el cual fueron encuestados empleados, trabajadores independientes, estudiantes y empresas, reveló que ocho de cada 10 personas expresaron que podían haber ahorrado más: aseguraron que hubo algunos impedimentos como la falta de tiempo, el salario y la edad.

Los expertos han manifestado que uno de los principales objetivos del ciudadano es poder construir un patrimonio que les brinde seguridad y tranquilidad de cara la vejez. Sin embargo, para alcanzar ese éxito financiero se requiere de varios hábitos que deben ponerse en práctica. Así lo manifestó Jeff Mosil, experto en negociación de activos de Bolsa y creador del Club de Élite para Inversionistas, quien dio a conocer algunas prácticas para alcanzar dicho objetivo.

1. Generar valor con el dinero y no ahorrar por ahorrar:

En el mercado existen factores como la inflación que hacen que el poder adquisitivo de las divisas disminuya por lo que, si ahorra sin poner el dinero en movimiento para producir más, está perdiéndolo. Por tal razón es esencial educarse a nivel financiero y aprender a negociar con el dinero que tiene acorde con el tipo de inversión que sea más beneficiosa.

2. Planificar para el futuro, ahorrar y no malgastar:

Aunque solo el hecho de ahorrar no genera riqueza, ello no quiere decir que sea innecesario. “Cuando una persona ahorra y solamente ahorra por ahorrar y deja su dinero debajo del colchón o lo deja en cualquier activo que no le genere ningún beneficio, está perdiendo poder adquisitivo. Cada vez le va a alcanzar ese dinero para menos cosas. Cada año, la inflación está devaluando su dinero”, sostuvo Mosil en diálogo con Infobae Colombia.

3. Ahorrar más para invertir más y alcanzar el estilo de vida que quiere:

En este caso, Mosil indica tres posibles escenarios de ahorro e inversión de acuerdo con el nivel de ingreso mensual:

- Ingresos de menos de 4 millones de pesos o mil USD. En este caso, la persona debe ahorrar por lo menos entre el 20 % y 40 % de los ingresos para invertir.

- Ingresos de entre 1.000 y 5.000 USD. Para tal situación, la persona debe ahorrar entre 40 % y 60 % de los ingresos para invertir.

- Ingresos de entre 5.000 y 25.000 USD. En dichas situación, la persona debe ahorrar entre un 60 a 80% de los ingresos para invertir.

Independientemente de la categoría, se recomienda destinar cerca del 10 % de los ingresos para el ocio y el entretenimiento.

No obstante, el experto hizo una salvedad para las personas que no pueden alcanzar estos topes de ahorro en función del salario: “Una persona que genera muy poco dinero la solución no está en buscarse otro empleo, la solución está en generar un nuevo ingreso, que tiene que venir de emprender o comercializar algo”.

La clave para generar riqueza no consiste en "ahorrar por ahorrar", según manifestó el experto en negociación Jeff Mosil

4. Reducir pasivos y aumentar activos:

Los pasivos, según Mosil, corresponden a aquellas cosas que hacen gastar dinero, pero se deben acomodar dentro de un plan financiero. Por otro lado, los activos hacen referencia a lo que produce dinero como, por ejemplo, un negocio o comprar una casa para que sea alquilada.

5. Tener más ingresos pasivos:

Los ingresos activos son los que dependen del tiempo y atención de una persona para generar dinero. En contraparte, los ingresos pasivos son los que se generan sin la necesidad de que la persona esté presente, brindando así una mayor calidad de vida.

6. Responsabilizarse sobre su vida:

“Entender que las circunstancias en las que haya nacido o el camino que le haya tocado recorrer no son excusa para no tener una mejor calidad de vida. Es necesario tomar acción; si no tiene la oportunidad, la crea”, expresó Mosil con relación a este punto.

Un aspecto clave, según señala, es que la persona pueda “educarse para poder tener la capidad de gestionar mayor dinero, de administrar mejor el dinero y de invertirlo o de generar nuevos negocios que me produzcan más ingresos”. Además, entre algunos de los mecanismos que menciona para “obligarse a ahorrar” es automatizar una cuenta bancaria que “mensualmente esté descontando el envío de dinero a otra cuenta bancaria”.

7. Tener mínimo un negocio anticrisis:

En otras palabras, uno que permita generar ingresos a pesar de una situación de crisis. La persona tiene total control sobre la inversión y es online, lo que hace que no se dependa de un país y de su economía.

