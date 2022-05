Luis Díaz rozó la gloria: el colombiano fue vital en la recta final de la Premier League, pero al Liverpool se le escapó el título

Luis Díaz jugó un total de 13 partidos (10 como titular) en la Premier League 2021-22. Foto: REUTERS/Phil Noble

El 30 de enero de 2022, Colombia se paralizó con el anuncio de que Luis Fernando Díaz Marulanda, nacido en Barrancas, La Guajira, se había convertido en nuevo jugador del Liverpool, uno de los equipos más grandes e históricos del mundo. Los ‘reds’ le siguieron la pista en el Porto y buscaron sus servicios a cambio de 45 millones de euros, una cifra que subió a la alcurnia de las contrataciones más costosas de futbolistas colombianos.

Solo James Rodríguez y su traspaso al Real Madrid en 2014 por 75 millones de euros está por encima en el escalafón. Pero los montos que pagaron los ‘reds’ por ‘Lucho’ podrían crecer hasta los 60 millones en función del cumplimiento de bonos y objetivos. El técnico Jurgen Klopp lo quería en sus filas, y desde que arribó al AXA Training Centre, el lugar de entrenamiento del Liverpool, el alemán lo recibió con su característica sonrisa y un abrazo que le dio la vuelta al mundo.

Los primeros minutos de Díaz como futbolista de los ‘reds’ estuvieron llenos de sorpresas. Se encontró con el lateral escocés Andrew Robertson, quien más adelante se convirtiría en uno de sus mejores socios en la cancha, y con el neerlandés Virgil van Dijk, cuya altura lo dejó más que sorprendido —o así lo hizo intenter con sus gestos, porque el inglés lo ‘corchaba’—. “Es un placer para mí, estoy muy contento”, dijo en otra sala junto a Klopp, que intentaba mirarlo y hacer como si entendiera español.

El camerino lo aguardaba, y dentro de él otros compañeros de equipo, como el francés Ibrahima Konaté y el inglés Trent Alexander-Arnold, considerado como uno de los mejores laterales del mundo. Pasaron los saludos y llegó el momento de lucir su indumentaria, marcado con el número 23. Saltó al césped y entrenó con el frío de Liverpool, cuya temperatura en febrero ronda los 5,6 grados centígrados.

Las primeras pinceladas de talento tardaron menos de una semana en llegar. El 6 de febrero, ‘Lucho’ hizo su debut con el Liverpool en el mítico estadio de Anfield. El escenario fue la cuarta ronda de la FA Cup, la competencia más antigua del mundo, y el rival, Cardiff City. Ese día los ‘reds’ ganaron 3-1 y Díaz, aunque no hizo gol, sí fue el artífice de la segunda anotación, luego de pisar el balón al borde del área.

Ese sería el comienzo para una historia que mejoraría aún más con el paso de las semanas. El 10 de febrero jugó su primer partido en la Premier League contra el Leicester City, siendo, además, titular. Ganarse un puesto en la zona ofensiva del Liverpool no iba a ser tarea fácil: Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jotta y Roberto Firmino ya estaban a la cabeza. Sin embargo, escuchar a Klopp en cada una de las ruedas de prensa se convirtían, por momentos, en un monólogo de elogios para el colombiano.

“Es bueno, es simplemente un talento excepcional, un muy buen jugador”, sostuvo el estratega alemán tras el primer gol del guajiro con los ‘reds’. Eso ocurrió el 19 de febrero, enfrentando a Norwich City por la jornada 26 de la Premier League.

“Él entiende nuestro fútbol en un cien por ciento. Creo que eso es lo que vimos en Porto, me siento afortunado para ser honesto”; “está bien que hablemos de él, pues ha estado aquí algunas semanas. Ha tenido un comienzo increíblemente bueno”; “¡qué jugador, qué hombre, qué historia! No ha marcado pero ha sido el hombre del partido”, son algunas de las frases recurrentes de Klopp, quien sabe que Díaz fue la elección correcta para como él entiende el fútbol: presión alta, juego directo, a campo abierto, y velocidad, regate y compromiso de sus jugadores de ataque.

¿Cuál es, entonces, el único ‘lunar’ de la película? El inglés, y así lo hizo saber el técnico: “Hay un problema de idioma conmigo. Yo no hablo español y él no habla inglés. Él está aprendiendo. Yo no estoy aprendiendo, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore”. Sin embargo, el colombiano entiende a la perfección cada una de las situaciones dentro del terreno de juego, y de ahí nació su rápida adaptación, según han explicado muchos de sus coequiperos.

Los aficionados lo adoran, corean su nombre en las gradas de Anfield y hasta canciones le han compuesto. Luis les retribuye ese cariño en las canchas, con sus gambetas y lujos. Pero también con goles y asistencias. En total, Díaz ha jugado 1.536 minutos, repartidos en 24 partidos. En ellos ha aportado seis tantos y cinco pases gol. Su lugar en la formación titular, hoy en día, es casi un hecho.

El colombiano debutó el pasado 6 de febrero con el Liverpool.

Esos aportes tienen al Liverpool disputando todos los torneos de la temporada: ya conquistaron la Copa de la Liga y la FA Cup, venciendo en ambas finales al Chelsea; pero la consagración en la Premier League se escapó en la última fecha. Si bien los ‘reds’ hicieron su tarea, al derrotar al Wolverhampton en condición de local, el Manchester City también cumplió su misión: se impuso ante el Aston Villa tras remontar un 2-0 en poco más de 10 minutos.

Así el panorama, Liverpool y Luis Díaz terminaron segundos con 92 puntos, mientras que el City llegó a 93 y levantó su segunda liga consecutiva. Ambas escuadras, por lejos, dominaron la temporada, ya que le sacaron más de 16 unidades al tercer equipo de la tabla de posiciones: Chelsea. Por su parte, Tottenham Hotspur finalizó cuarto y fue el último equipo en asegurar un cupo a la próxima fase de grupos de la UEFA Champions League.

Pero las esperanzas de Díaz todavía no se han terminado en la presente campaña. Recordemos que este 28 de mayo el Liverpool jugará la final de la Champions contra el Real Madrid en el estadio de Francia, en Saint-Denis.

