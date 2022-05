Kimberly Reyes habla de la delicada cirugía a la que tuvo que someterse su madre

Kimberly Reyes. .Foto: Instagram @kimberlyreyesh

Kimberly Reyes, desde sus Historias en Instagram, dio vía libre para que sus seguidores en dicha red social le hicieran llegar comentarios, preguntas, inquietudes, etc. Fue así como uno de sus fanáticos manifestó interés por saber sobre su madre, Elizabeth Hernández. Para ser más precisos, el interrogante del usuario fue: “¿Qué le pasó a tu mamá?”.

De este modo, la actriz barranquillera amplió la información sobre el estado de salud de su madre, quien debió someterse a una cirugía en vista de una masa que le fue encontrada en un riñón desde hace un tiempo atrás. Aunque se comtemplaba la idea de que pudiera ser cancerígena, afortunadamente para Reyes y Elizabeth Hernández este no fue el caso.

" A mamá le descubrieron una masa hace como un año y tuvieron que retirarla porque estaba ubicada en su riñón y no pintaba ser buena, y pensaban que podía ser, por el tipo de calcificaciones, un tipo de cáncer. Entonces, tuvieron que retirarla, tuvieron que hacer la cirugía con un robot, fue súper delicada”, expresó en primer lugar la también presentadora.

Posteriormente, Kimberly Reyes resaltó la alegría que siente porque todo saliera bien con su mamá “... El ochenta por ciento de esos casos corresponden a un tipo de cáncer y el veinte por ciento no. Gracias a Dios mi mamita salió dentro de ese veinte por ciento y por eso estamos muy, muy felices”.

Kimberly Reyes habla de la operación a la que tuvo que someterse su madre

Kimberly Reyes será una de las concursantes de Bake Off Celebrity Colombia:

Más allá de la actuación, el modelaje o la presentación, actualmente Kimberly Reyes explorará los programas de competencia, pero como participante. Entonces, la barranquillera se desenvolverá como concursante del reality ‘Bake Off Celebrity Colombia’ para HBO Max.

“Por fin, no saben cuánto me llena de felicidad e ilusión anunciarles que soy una de los concursantes de EL GRAN PASTELERO - BAKE OFF CELEBRITY COLOMBIA, la competencia que busca al mejor pastelero amateur del país. Ya iniciamos grabaciones y estamos disfrutando esta experiencia al máximo.”, fue lo publicado en Instagram por Kimberly Reyes sobre la producción.

Además de su participación, el reality también incluye la presencia de Johanna Fadul (actriz), Martina La Peligrosa (cantante y actriz), Yaneth Waldman (actriz y presentadora), Juan Manuel Restrepo (actor), Natalia Giraldo (influencer), Mario Ruiz (influencer), ‘El Pibe’ Valderrama (exfutbolista) y otros más.

Vale decir que, todavía no se ha informado de cuál fue la fecha elegida para el estreno de ‘Bake Off Celebrity Colombia’.

Un poco de la carrera en la televisión de Kimberly Reyes:

La barranquillera se ha ido por dos caminos laborales en la industria del entretenimiento: la actuación y la presentación. En primer lugar, ha plasmado su talento como actriz en: ‘El Joe, la leyenda’ (2011), ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’ (2014), ‘Cuando vivas conmigo’ (2016), ‘Loquito por ti’ (2018) y, por supuesto, no puede faltar la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’. Además, ha aportado sus habilidades como presentadora en programas como ‘El Lavadero’.

No hay que dejar por fuera que, entre sus intereses artísticos también hay que mencionar la música, específicamente le gusta cantar. De hecho, en el año 2019 trabajó colaborativamente con Orlando Liñán (actor/cantante) y sacaron al mercado una canción que llevó por título ‘Coincidencia’.

