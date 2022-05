Petro convoca a una reunión con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández para hacer frente al supuesto plan de impedir las elecciones

REUTERS/Carlos Parra Rios NO RESALES. NO ARCHIVES

El candidato a la presidencia, Gustavo Petro, habló de la necesidad de hacer una reunión el próximo lunes 23 de mayo, con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, ante la amenaza de un supuesto golpe en contra de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. De acuerdo con lo que destacó, para el martes 24 se tienen pensadas acciones para suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Las declaraciones del líder del Pacto Histórico fueron expuestas en medio de sus intervenciones en Baranquilla. Argumentó que todas las campañas políticas que se encuentran actualmente en competencia deben ponerse en alerta.

“Convoco aquí a todas las campañas en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a ponerse en alerta y a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”, dijo Petro. En los videos en los quedó registrada su declaración, se le escucha a decir que su advertencia no es para que se actúe desde la intranquilidad, por el contrario, invitó a la serenidad. Llamó a la comunidad a no caer en la trampa de la violencia.

“Esto no es para actuar con intranquilidad, es para actuar con mucha serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia para tener la excusa de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión popular. Lo que no debemos hacer nosotros es caer en violencias, caer en la trampa. Solo estar atentos, movilizados. Es la hora de la unidad para defender la democracia”, añadió el exalcalde de Bogotá. Así mismo, invitó a Fajardo y Hernández, a quienes calificó de demócratas, de coordinarse para defender la democracia del ‘terror desatado del régimen de corrupción’ que, según él, intentará impedir que se desarrollen las jornadas electorales con normalidad.

Esta advertencia ya se había realizado en medio de su paso por Cali. El viernes 20 de mayo, allí, aseguró que se estaba propiciando un supuesto golpe de Estado. “Ahora solo le quedan dos caminos: o matar o impedir las elecciones en Colombia. Es decir, propiciar un golpe de Estado. Yo le pido desde aquí, esta plaza de Cali, a toda la población colombiana que, de presentarse un intento de golpe contra las elecciones, de tratar de impedirlas, nos mantengamos en absoluta calma”, comentó.

Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia, se unió a la lista de los funcionarios y actores políticos que opinaron respecto a las declaraciones del candidato presidencial. Reveló que lo dicho por Gustavo Petro es información falsa. “Las afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”. También, a él, se sumó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien recalcó que “quienes promueven noticias falsas sobre suspensión de elecciones, quieren generar pánico, caos e inestabilidad social. Eso es actuar como delincuentes y no como líderes comprometidos con el futuro estable, democrático y de progreso para todos los colombianos”.

Es de recordar que el pasado 21 de mayo empezó a regir el Plan Democracia 2022, bajo el contexto de las elecciones presidenciales. Esta iniciativa involucra al Ejército Nacional, a la Policía, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a todas las administraciones territoriales. Serán enviados, por parte del Ejército, más de 80.000 hombres y mujeres a más de mil municipios para vigilar el orden público durante los comicios. La Fuerza Pública tendrá 50 aeronaves tripuladas y una flotilla de aeronaves no tripuladas a su disposición, que “servirán para monitorear cascos urbanos, carreteras y zonas rurales en tiempo real, y también para llevar a cabo cualquier reacción que sea necesaria”.

Se contará con la participación de cerca de 500 perros antiexplosivos y técnicos de la misma especialidad para evitar acciones terroristas durante esta semana, “para tranquilidad de las autoridades electorales y de los sufragantes”. La Policía, por su parte, dispondrá una fuerza de 94 mil de sus uniformados. 2.400 funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) estarán enfocados en la investigación de delitos electorales. Para lo mismo estarán trabajando dos mil integrantes de la División de Inteligencia Policial (Dipol) y mil agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. También estarán listas más de 4.600 unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía garantizan la seguridad en todo el territorio nacional, lo cual hace que no haya traslado de ningún puesto de votación y ninguna mesa de votación en el país, eso es un balance positivo que garantiza dentro del Plan Democracia, que todos los ciudadanos van a poder votar masivamente a los mismos puestos de votación del Congreso de la República”, dijo el registrador Alexander Vega.

