Policía capturó a hombre que habría causado muerte a su hijastro de 20 meses en Anolaima, Cundinamarca: tenía marcas de presunto abuso sexual

La captura de Juan Moreno Pinzón por homicidio agravado conmocionó a Cundinamarca tras la muerte del niño Noha Iván Rojas Colorado - crédito Policía Cundinamarca

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Hay consternación en el departamento de Cundinamarca después de que las autoridades confirmaran la captura de Juan Moreno Pinzón, el hombre señalado como el presunto responsable de la muerte de Noha Iván Rojas Colorado, un niño de apenas 20 meses.

El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, confirmó el arresto tras una investigación que involucró a la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación.

Según la información conocida hasta el momento, el pequeño Noha Iván perdió la vida en la madrugada del sábado 8 de agosto en el Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi), en Bogotá.

Sin embargo, el menor había sido atendido desde días pasados en el centro asistencial del municipio de Anolaima y, posteriormente, trasladado hacia Facatativá, donde los médicos detectaron lesiones graves en su cuerpo que requirieron atención urgente en la capital del país.

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Jorge Emilio Rey confirmó el arresto de Juan Moreno Pinzón tras una investigación de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Los primeros informes médicos indican que el infante ingresó el 6 de agosto al hospital de Anolaima con señales visibles de violencia y un estado de salud delicado. Posteriormente, fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde un equipo multidisciplinario confirmó la presencia de trauma craneoencefálico severo, así como múltiples lesiones contundentes en distintas partes del cuerpo.

“Nos reportaron la tarde del sábado desde el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) que el pequeño Noha Iván Rojas Colorado, de apenas 20 meses de edad, había fallecido. Según la información preliminar, el niño fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima el pasado jueves 6 de agosto, con aparentes marcas de violencia en su cuerpo y un delicado estado de salud”, señaló el gobernador.

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El parte médico también advirtió una alta probabilidad de que el niño hubiese sido víctima de abuso sexual y violencia física. El caso generó conmoción tanto en la comunidad local como en las instituciones encargadas de la protección infantil.

El niño de 20 meses fue atendido primero en Anolaima y luego trasladado a Facatativá antes de su remisión al HOMI en Bogotá - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Debido a la gravedad de su condición, debió ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde fue atendido por un equipo multidisciplinario que evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física. Posteriormente, fue trasladado al hospital HOMI de Bogotá, donde en la madrugada de ayer falleció”, continuó Rey.

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Según el reporte oficial, las autoridades detuvieron al presunto agresor, quien es el padrastro de la víctima, por el delito de homicidio agravado. Está previsto que el hombre sea presentado ante la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial.

El gobernador Rey expresó que el proceso contará con acompañamiento institucional hasta agotar todas las instancias legales. “No habrá contemplaciones”, advirtió el mandatario, que además pidió a la sociedad asumir la protección de niños y adolescentes como una responsabilidad compartida entre familias, colegios y organismos estatales.

El parte médico advirtió una alta probabilidad de abuso sexual y violencia física contra el menor atendido en Cundinamarca - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Hoy, en horas de la mañana, gracias a un minucioso trabajo de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Juan Moreno Pinzón, señalado como el presunto agresor y padrastro del menor, por el delito de homicidio agravado, en relación con los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en el municipio de Anolaima. Este hombre será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización”, señaló el gobernador.

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La captura de Juan Moreno Pinzón responde a una investigación conjunta que buscó esclarecer las causas y responsables de un hecho que ha dejado consternación en Cundinamarca. El proceso judicial determinará las responsabilidades y eventuales sanciones para el presunto responsable.

“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones.Cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos: del hogar, del los colegios y de las instituciones”, concluyó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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