Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Uaesp instalará Ecopuntos móviles en Bogotá el 10 y el 12 de agosto: estos serán los lugares y horarios

La entidad habilitará 39 ubicaciones temporales para recibir sin costo escombros, muebles, colchones y electrodomésticos, con el fin de evitar que estos residuos voluminosos terminen abandonados en el espacio público

Arrojar basuras o escombros en el espacio público acarrea multas de hasta 759.200 pesos, según la Ley 1801 - crédito Uaesp
Los Ecopuntos móviles de la UAESP buscan evitar que los residuos voluminosos queden abandonados en calles, parques, andenes, zonas verdes o junto a contenedores en Bogotá - crédito Uaesp
Guardar

La iniciativa de los Ecopuntos móviles en Bogotá busca reducir el abandono de residuos voluminosos y escombros en áreas públicas.

Esta opción gratuita, coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), permite a los ciudadanos disponer de materiales que no deben mezclarse con la basura convencional en puntos habilitados que se ubican semanalmente en diferentes barrios.

El servicio está dirigido tanto a quienes realizan remodelaciones en sus viviendas y acumulan escombros, como a quienes desean deshacerse de muebles, colchones, electrodomésticos o enseres de gran tamaño.

En vez de dejar estos elementos en la vía pública, los habitantes pueden entregarlos en lugares específicos, contribuyendo a la limpieza y el orden de la ciudad.

PUBLICIDAD

La programación de Ecopuntos móviles en Bogotá incluye 39 puntos en total, con 25 jornadas el 10 de agosto y 14 el 12 de agosto - crédito Uaesp
La programación de Ecopuntos móviles en Bogotá incluye 39 puntos en total, con 25 jornadas el 10 de agosto y 14 el 12 de agosto - crédito Uaesp

Los Ecopuntos móviles ofrecen una alternativa para quienes no saben dónde depositar residuos que, por su tamaño o características, no son admitidos en los servicios habituales de recolección.

De esta forma, la comunidad puede evitar que estos objetos terminen en parques, andenes o separadores, donde suelen permanecer durante días y afectar el espacio compartido.

Horarios y ubicaciones de Ecopuntos móviles en Bogotá

Lunes 10 de agosto

  • Barrios Unidos 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Dg. 74A Bis # 28A, Parque 11 de Noviembre
  • Bosa 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 88 H # 57-06 Sur, barrio San Martín
  • Ciudad Bolívar 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 71 # 62B Sur, Parque Valvanera 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Transversal 45A Bis # 70-73 Sur, al lado del salón comunal Pradera Esperanza 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 29 # 66-10 Sur, barrio Candelaria La Nueva, etapas 1 y 2 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 60A Sur # 98, Carrera 73F, urbanización Galicia I Sector
  • Fontibón 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 22H # 110-24, próximo al CED Emma Villegas de Gaitán, sede B
  • Kennedy 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 57F Sur # 78-11, Roma
  • Puente Aranda 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 2F # 41B-52, Parque El Girasol 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 50C # 38 Sur-62, Parque Autopista Sur Muzu
  • Santa Fe 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 7 con Calle 2, bahía vehicular al lado del CAI Las Cruces
  • Suba 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 89 con Calle 130D, Ramón de Zubiría 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 94F con Calle 135, Villa Catalina I Sector 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 151 con Transversal 141A Bis, Caminos de la Esperanza 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 115A # 70F-57, San Nicolás 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 95 con Carrera 71C, Pontevedra 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 127 con Carrera 47, Tierra Linda
  • Usaquén 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 187 con Carrera 18A Bis, Parque El Verbenal 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 186 con Carrera 17 Bis, parque-cancha
  • Antonio Nariño 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 14 Sur # 11-17, Parque Ciudad Jardín
  • Chapinero 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 8 # 59, costado sur del Parque de los Hippies
  • Engativá 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 64B # 105G-15, Parque El Muelle
  • San Cristóbal 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 8A Este con Calle 53D Sur, Parque Las Brujas
  • Teusaquillo 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 18 con Calle 60, barrio Chapinero Occidental
  • Tunjuelito 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 53A con Diagonal 52A Sur, Parque La Araña
  • Usme 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 93B Sur con Carrera 2B Este, Piscinas El Virrey.
Los Ecopuntos móviles de la UAESP buscan evitar que los residuos voluminosos queden abandonados en calles, parques, andenes, zonas verdes o junto a contenedores en Bogotá - crédito Uaesp
Los Ecopuntos móviles de la UAESP buscan evitar que los residuos voluminosos queden abandonados en calles, parques, andenes, zonas verdes o junto a contenedores en Bogotá - crédito Uaesp

Miércoles 12 de agosto

  • Bosa 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 57A Sur con Carrera 96A, barrio Santa Fe
  • Ciudad Bolívar 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 70 Sur con Transversal 73D Bis, Carnes La Esmeralda
  • Engativá 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 94G # 90-86, Parque Luis Carlos Galán
  • Fontibón 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 16H # 108-98, conjunto residencial Fontibón Centro
  • Kennedy 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Cra. 80F # 41F-18, barrio El Olivo
  • Puente Aranda 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Diagonal 5G # 44A-26, Parque La Francia 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Cra. 53C Bis # 4F, Parque Sorrento/Teletigres
  • San Cristóbal 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 5A con Calle 8A Sur, Iglesia San Francisco Javier 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 3 # 8A Sur, Parque La María
  • Santa Fe 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 8 Este # 3-81, Rocío Medio
  • Suba 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 135 # 172-1, Chorrillos Sector III 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 52A con Calle 180A, Nueva Zelandia 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 109A con Calle 143, Lombardía 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 131 con Carrera 100A, Aures I
El servicio de Ecopuntos móviles en Bogotá también está dirigido a quienes hacen obras o remodelaciones en sus viviendas y necesitan desechar materiales sobrantes- crédito @Uaesp / X
El servicio de Ecopuntos móviles en Bogotá también está dirigido a quienes hacen obras o remodelaciones en sus viviendas y necesitan desechar materiales sobrantes- crédito @Uaesp / X

Estos Ecopuntos móviles reciben residuos que, por su tamaño o por su tipo, no deben ir mezclados con la basura habitual. La operación busca ofrecer una salida adecuada para escombros y objetos voluminosos que con frecuencia son abandonados durante varios días en esquinas, parques, andenes o cerca de contenedores.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EcopuntosUaesp10-16 agostoBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El diagnóstico interno y la revisión constante ante cambios legislativos emergen como prácticas clave para las compañías que buscan adaptarse al relevo político y a la nueva etapa fiscal

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La herramienta oficial permite filtrar apoyos por nivel, área, región y fecha de cierre, además de consultar condiciones y documentos sin saltar entre páginas de universidades, fundaciones y organismos internacionales

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe