La Uaesp instalará Ecopuntos móviles en Bogotá el 10 y el 12 de agosto: estos serán los lugares y horarios

Los Ecopuntos móviles de la UAESP buscan evitar que los residuos voluminosos queden abandonados en calles, parques, andenes, zonas verdes o junto a contenedores en Bogotá - crédito Uaesp

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La iniciativa de los Ecopuntos móviles en Bogotá busca reducir el abandono de residuos voluminosos y escombros en áreas públicas.

Esta opción gratuita, coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), permite a los ciudadanos disponer de materiales que no deben mezclarse con la basura convencional en puntos habilitados que se ubican semanalmente en diferentes barrios.

El servicio está dirigido tanto a quienes realizan remodelaciones en sus viviendas y acumulan escombros, como a quienes desean deshacerse de muebles, colchones, electrodomésticos o enseres de gran tamaño.

En vez de dejar estos elementos en la vía pública, los habitantes pueden entregarlos en lugares específicos, contribuyendo a la limpieza y el orden de la ciudad.

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La programación de Ecopuntos móviles en Bogotá incluye 39 puntos en total, con 25 jornadas el 10 de agosto y 14 el 12 de agosto - crédito Uaesp

Los Ecopuntos móviles ofrecen una alternativa para quienes no saben dónde depositar residuos que, por su tamaño o características, no son admitidos en los servicios habituales de recolección.

De esta forma, la comunidad puede evitar que estos objetos terminen en parques, andenes o separadores, donde suelen permanecer durante días y afectar el espacio compartido.

Horarios y ubicaciones de Ecopuntos móviles en Bogotá

Lunes 10 de agosto

Barrios Unidos 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Dg. 74A Bis # 28A, Parque 11 de Noviembre

Bosa 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 88 H # 57-06 Sur, barrio San Martín

Ciudad Bolívar 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 71 # 62B Sur, Parque Valvanera 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Transversal 45A Bis # 70-73 Sur, al lado del salón comunal Pradera Esperanza 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 29 # 66-10 Sur, barrio Candelaria La Nueva, etapas 1 y 2 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 60A Sur # 98, Carrera 73F, urbanización Galicia I Sector

Fontibón 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 22H # 110-24, próximo al CED Emma Villegas de Gaitán, sede B

Kennedy 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 57F Sur # 78-11, Roma

Puente Aranda 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 2F # 41B-52, Parque El Girasol 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 50C # 38 Sur-62, Parque Autopista Sur Muzu

Santa Fe 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 7 con Calle 2, bahía vehicular al lado del CAI Las Cruces

Suba 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 89 con Calle 130D, Ramón de Zubiría 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 94F con Calle 135, Villa Catalina I Sector 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 151 con Transversal 141A Bis, Caminos de la Esperanza 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 115A # 70F-57, San Nicolás 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 95 con Carrera 71C, Pontevedra 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 127 con Carrera 47, Tierra Linda

Usaquén 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 187 con Carrera 18A Bis, Parque El Verbenal 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 186 con Carrera 17 Bis, parque-cancha

Antonio Nariño 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 14 Sur # 11-17, Parque Ciudad Jardín

Chapinero 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 8 # 59, costado sur del Parque de los Hippies

Engativá 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 64B # 105G-15, Parque El Muelle

San Cristóbal 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 8A Este con Calle 53D Sur, Parque Las Brujas

Teusaquillo 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 18 con Calle 60, barrio Chapinero Occidental

Tunjuelito 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 53A con Diagonal 52A Sur, Parque La Araña

Usme 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Calle 93B Sur con Carrera 2B Este, Piscinas El Virrey.

Los Ecopuntos móviles de la UAESP buscan evitar que los residuos voluminosos queden abandonados en calles, parques, andenes, zonas verdes o junto a contenedores en Bogotá - crédito Uaesp

Miércoles 12 de agosto

Bosa 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 57A Sur con Carrera 96A, barrio Santa Fe

Ciudad Bolívar 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 70 Sur con Transversal 73D Bis, Carnes La Esmeralda

Engativá 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 94G # 90-86, Parque Luis Carlos Galán

Fontibón 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Diagonal 16H # 108-98, conjunto residencial Fontibón Centro

Kennedy 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Cra. 80F # 41F-18, barrio El Olivo

Puente Aranda 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Diagonal 5G # 44A-26, Parque La Francia 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Cra. 53C Bis # 4F, Parque Sorrento/Teletigres

San Cristóbal 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 5A con Calle 8A Sur, Iglesia San Francisco Javier 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 3 # 8A Sur, Parque La María

Santa Fe 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 8 Este # 3-81, Rocío Medio

Suba 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 135 # 172-1, Chorrillos Sector III 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Carrera 52A con Calle 180A, Nueva Zelandia 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 109A con Calle 143, Lombardía 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Calle 131 con Carrera 100A, Aures I

El servicio de Ecopuntos móviles en Bogotá también está dirigido a quienes hacen obras o remodelaciones en sus viviendas y necesitan desechar materiales sobrantes- crédito @Uaesp / X

Estos Ecopuntos móviles reciben residuos que, por su tamaño o por su tipo, no deben ir mezclados con la basura habitual. La operación busca ofrecer una salida adecuada para escombros y objetos voluminosos que con frecuencia son abandonados durante varios días en esquinas, parques, andenes o cerca de contenedores.

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