Ryan Castro pagó $100.000 por una camiseta con su rostro; la vendedora le pidió propina voluntaria

Camiseta, propina y sorpresa: el encuentro de Ryan Castro con una vendedora se vuelve viral - crédito @Rincon001A/X

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En redes sociales circula el video del cantante de música urbana Ryan Castro durante un encuentro espontáneo con una vendedora ambulante en Medellín, que ha generado comentarios y reacciones.

El fragmento muestra cómo el artista se detiene ante una mujer que ofrece camisetas con su imagen y protagoniza un diálogo que rápidamente se viralizó. El momento más comentado surge cuando el intérprete pregunta por el precio de la prenda y, tras escuchar la respuesta, decide comprarla y suma una cantidad de dinero adicional como propina.

Ryan Castro inicia la conversación de manera directa: “Amor, ¿cuánto vale la camisa de Ryan Castro? ¿Cuánto vale?”. La vendedora responde: “35”.

A continuación, el intérprete de Sanka señala: “Yo la veo, yo la veo. Yo me la llevo”. Después de pasarle dos billetes de $50.000 y no recibir vuelto, la comerciante, aún con la camiseta en la mano, le solicita una colaboración extra: “Mire, pero deme la propina voluntaria”.

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El artista, sonriente, pregunta: “¿Cómo que la propina?”, para luego sacar una suma considerable de dinero. “Hay como 500 lucas. Es que la propina es voluntaria”, expresa Castro, provocando risas y sorpresa. El intérprete también afirmó que la vendedora no quería entregar la camiseta, enfatizando: “Esa está dura”.

La reacción de Ryan Castro tras pagar propina por camiseta causó furor en redes - crédito @Rincon001A/X

El video, difundido en plataformas como Instagram y TikTok, generó reacciones de usuarios. Uno de los comentarios más populares fue: “Mordieron a Ryan”, haciendo referencia a la insistencia de la vendedora por obtener la propina. Otro usuario añadió: “Jajajajaa”, acompañado de emoticones de risa.

“Ryan Castro compró una camiseta de 35 mil en 100 mil y le pidieron propina”, afirmó otro usuario. La suma entregada, que superó el valor original de la camiseta, se volvió motivo de discusión entre seguidores y críticos del cantante.

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Lamine Yamal, Ryan Castro y Westcol desataron furor en Medellín con encuentro musical y deportivo

El ambiente de Medellín se transformó en el epicentro de un evento singular que mezcló fútbol de élite, música urbana y el fenómeno digital. Lamine Yamal, reconocido por su papel en el FC Barcelona y la selección española, aprovechó su estadía en la capital antioqueña para integrarse a la escena local, compartiendo momentos con el cantante Ryan Castro y el streamer Westcol, protagonistas del entretenimiento en Colombia.

Durante su paso por la ciudad, Yamal, de 19 años, visitó puntos emblemáticos y se sumó a una jornada especial en la Comuna 13, donde participó en la grabación de un DJ Set encabezado por Ryan Castro.

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Cientos de personas asistieron al evento, motivados por la oportunidad de ver a estas figuras en un contexto tan cercano. El futbolista, relajado, se integró a la dinámica del espectáculo y, animado por el ambiente, aceptó cantar junto a los anfitriones “El Ritmo que nos une”, melodía que se ha convertido en un símbolo para la Selección Colombia y sus seguidores.

El futbolista español cantó 'El Ritmo que nos une', canción asociada con la selección Colombia, junto a Ryan Castro y Westcol - crédito @elcantantedelghetto/tiktok

Las imágenes del momento reflejan a Yamal disfrutando de la música, acompañando con su voz y sumándose al ritmo, rodeado de Ryan Castro y Westcol. El hecho de ver a un referente del fútbol español interpretar una canción representativa de Colombia generó asombro entre los asistentes y rápidamente se multiplicó en redes sociales.

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“Gracias por todo. Es un placer estar aquí. A Ryan por romper así siempre. Awoo”, expresó el propio Yamal, evidenciando el vínculo generado durante su visita y el aprecio recibido.

La jornada sirvió además para que Ryan Castro presentara su reciente colaboración con Feid titulada Mentira.

El artista paisa destacó la relevancia del encuentro, señalando: “El campeón del mundo, el campeón del mundo... Voy a estrenar otro tema hoy también, que se nos juntó todo gracias al Señor. La vibra no miente, vino Lamine. Tenemos tema nuevo hoy en la calle, vino Westcol también, que también es familia de nosotros, buen amigo, los muchachos. Y hoy traigo una canción que saco con Ferxxo. ¿Quién quiere a Ferxxo aquí? Esa canción se llama Mentira”.

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Lamine Yamal sorprendió cantando un himno de la selección Colombia - crédito @stiven_88r/tiktok

El sencillo, lanzado el 6 de agosto, fusiona elementos de desamor y energía bailable, reforzando la relación de ambos artistas con la ciudad.

La experiencia dejó registros audiovisuales, entre ellos un clip compartido por Yamal en TikTok, donde se muestra con chaqueta y camiseta de la Selección Colombia, bailando al ritmo de Vitamina de DFZM, cerrando así una visita que fusionó disciplinas y culturas en un solo escenario.