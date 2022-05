Federico Gutiérrez asegura que Rodolfo Hernández no le va “pisando los talones”

Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández otra vez se enfrentaron por los líos del pasado. Archivo Infobae.

Desde que inició la campaña presidencial, los candidatos Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez han protagonizado varios enfrentamientos y, faltando menos de ocho días para que se enfrenten en las urnas, el exalcalde de Medellín volvió a lanzarle algunas pullas al exmandatario de Bucaramanga.

El tema de que Hernández pueda desbancar a Fico en la primera vuelta, luego de los sorprendentes resultados de las encuestas, ha tenido hablando a todo el país al punto que el aspirante del Equipo por Colombia dijo que no ve posible que el exburgomaestre santandereano pueda quitarle el segundo lugar atrás de Gustavo Petro.

“Pisando talones de nada. Estamos con la gente en la calle y vamos a ganar. Si nos ponemos las pilas con toda la gente que nos está apoyando, podemos llegar a ganar en primera vuelta”, señaló Fico a la respuesta de un periodista que lo increpó este viernes durante uno de sus eventos de campaña.

Los cuestionamientos del exmandatario medellinense no pararon ahí y hasta le recordó a Hernández el escándalo de presunta corrupción de Vitalogic.

“Esos otros que andan por ahí con esos discursos moralistas son los que más problemas tienen ante la justicia. Yo tengo una ventaja: yo sí puedo hablar contra la corrupción porque yo no tengo ningún proceso de corrupción, no estoy respondiendo ante la justicia por ningún proceso de corrupción, pese a que hemos estado gobernando una ciudad como Medellín”, concluyó.

Cabe recordar que Hernández no aceptó los cargos en su contra por haber incurrido, presuntamente, en el delito de celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Bucaramanga en el periodo 2016-2019.

Así lo ratificó el hoy dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción el pasado lunes 18 de abril, cuando se dieron por finalizadas las audiencias preparatorias para que el exalcalde vaya a juicio el próximo 21 de julio y responda por los delitos de los que se le acusan, conocidos dentro del caso ‘Vitalogic’.

De acuerdo con las autoridades, Hernández permitió que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) entregara un contrato, de forma irregular, a la empres Vitalogic. La licitación tenía un costo de $336 millones, durante 30 años, y se utilizarían para mejoras en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, Santander.

En la audiencia de este lunes, la defensa del aspirante presidencial, así como los representantes de la Fiscalía General de la Nación y los demás involucrados, anunciaron que definirán próximamente las evidencias y demás material probatorio que aportarán en el juicio al que se enfrentará el exmandatario local.

Minutos previos a entrar a la diligencia, Hernández se pronunció a través de sus redes sociales, se mostró tranquilo por el proceso en su contra y aseguró que, aunque no estaba obligado a asistir, lo hacía “como siempre lo he hecho, para darles la tranquilidad de que no hay nada que esconder”, expresó el político santandereano.

“Esperamos que avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo”, añadió Hernández sobre lo que enfrentará en materia penal y judicial.

Valga recordar que la Fiscalía General de la Nación asegura que tienen todas las pruebas que demostrarían que el exalcalde obró en el contrato consultoría 096 de 2016 para que el EMAB le entregara el contrato a Jorge Hernán Alarcón, representante de la empresa Vitalogic RSU.

Es más, se dice que el hijo del hoy postulante a la Presidencia, Luis Carlos Hernández, recibiría dádivas por parte de Vitalogic si salían beneficiados con la millonaria licitación. Tras estos hechos, la investigación surge desde hace el 2017 en contra del también ingeniero.

En este caso, el ente acusador también tiene bajo la mira investigativa al exgerente José Manuel Barrera; a Rubén Amaya, jefe de disposición final y a los empresarios Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, cercanos a la familia de Hernández.

