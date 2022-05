La petición de Margarita Rosa de Francisco a la esposa de Petro en caso de que él llegue a la Presidencia

Margarita Rosa de Francisco hizo una particular petición a Verónica Alcocer, además de sugerir que Gustavo Petro será el ganador en las próximas elecciones. Foto: Colprensa

Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las redes sociales en cuanto a la escena política. Sus comentarios varias veces la han puesto en el ojo del huracán y ha recibido críticas pero también elogios.

En esta ocasión, la actriz hizo una particular a Verónica Alcocer, esposa del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro.

Sugiriendo que el candidato por el Pacto Histórico definitivamente llegará a la Casa de Nariño, Margarita Rosa de Francisco habló del momento de la posesión de Gustavo Petro. La también presentadora le pidió a Verónica Alcocer bailar ese día.

“Yo quiero ver a Verónica Alcocer bailando puya el día de la posesión presidencial de su esposo”, escribió de Francisco en su cuenta de Twitter.

La publicación fue bien recibida por los seguidores del candidato a la presidencia de Colombia y su esposa, quienes compartieron la idea y solicitaron que el día de la posesión sea una “fiesta popular”.

“Ojalá bailen porro, cumbia... Que la posesión sea una fiesta popular!!”, respondió un internauta al trino de Margarita Rosa de Francisco. “El orgullo de ver a esas dos mujeres @Veronicalcocerg. Y @FranciaMarquezM empoderadas, sosteniendo sus propias sombrillas, por que son mujeres fuertes, inteligentes y poderosas”, es otro de los comentarios.

También hubo quienes aprovecharon para hablar del candidato del Pacto Histórico y manifestar su apoyo en las próximas elecciones.

“A mi me gustaría ver a niños y niñas volver a recibir refrigerios de buena calidad, a la tercera edad ser tratados con respeto, a los padres y madres tener un trabajo digno y a nuestros jóvenes educación con calidad. PETRO PRESIDENTE”, escribió un usuario de la red social.

Margarita Rosa de Francisco ya había hecho un comentario similar

Esta no es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco se refiere a Alcocer sugiriendo que será la próxima primera dama de Colombia.

En enero de este año la actriz compartió una publicación en la que se veía a Alcocer bailando en en las fiestas de su natal Sincelejo. El clip se viralizó y Margarita resaltó la naturalidad y espontaneidad de la esposa de Petro al participar en ese tipo de eventos.

“Me gustaría ver una primera dama que se ponga de ruana ese título y todos los formalismos de ese insípido rol. ¡Vas por buen camino, mi querida Verónica”, comentó la presentadora sobre la actuación de Verónica Alcocer.

La actriz recalcó su apoyo a Gustavo Petro

Es de recordar que recientemente Margarita Rosa de Francisco reitero su apoyo al candidato por el Pacto Histórico.

“Mi apoyo sigue firme. Llevo ya bastante tiempo aquí compartiendo mi afinidad con las ideas de Petro y también las de Francia. Si se fija, he puesto esta cuenta al servicio de quienes creen en su proyecto. Me he tragado los sapos en seco. Los que leen son adultos y deciden solos”, aseguró la reconocida actriz y presentadora colombiana. Sin embargo, aseguró que no aconseja a nadie que vote por Petro y solo es responsable por su decisión.

