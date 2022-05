Presidente Duque sancionó ley de segundas oportunidades y no invitó a su autora, Katherine Miranda

Presidente colombiano Iván Duque y congresista Katherine Miranda. Fotos: Colprensa y archivo.

Sorprendida e indignada. Así está la representante a la Cámara, Katherine Miranda, luego de que este jueves 19 de mayo el Gobierno sancionó la ley de segundas oportunidades y no la invitó al aval que entregó el presidente Iván Duque. Es de recordar que la congresista es la autora de esa iniciativa junto a la actriz y activista Johana Bahamón, con la que buscan ayudar a las personas que salen de las cárceles del país.

La hoy jefa de debate del candidato presidencial Gustavo Petro cuestionó al primer mandatario por no permitirle compartir de la promulgación de este estatuto que le dará incentivos económicos a las empresas que incluyan dentro de sus nóminas a los colombianos que salieron de las penitenciarías del país y buscan integrarse a la legalidad.

“Por segunda vez, Iván Duque no me invita a la sanción de una ley de mi autoría, es evidente la mezquindad de reconocer el triunfo y trabajo de una mujer de oposición. No importa! Soy feliz!”, trinó Katherine Miranda.

Además, en un pronunciamiento enviado desde su equipo de prensa, la representante por Bogotá dijo que con la aprobación de su ley habrá “oportunidades a más de 97 mil personas pospenadas, ya que con esta ley daremos beneficios económicos a empresas que contraten a esta población y nos encaminamos a una verdadera resocialización”, dijo, a su vez que expresó su agradecimiento a la actriz colombiana que impulso el proyecto.

“Agradecemos a todas las personas que ayudaron en este proyecto, pero en especial a Jhoana Bahamón por su experiencia y su aporte social. Seguiremos trabajando para que en Colombia hayan mayores oportunidades para todos los sectores sociales”, aseveró Miranda, quien repetirá curul en la siguiente legislatura.

Hay que recordar que es la segunda vez que el presidente Duque no invita a Katherine Miranda a la firma de una ley de su autoría, el primero fue con la sanción de la ley de Imprescriptibilidad de delitos sexuales. Este hecho fue duramente cuestionado por la representante y su comitiva legislativa.

¿En qué consiste la ley?

Hace 10 años la actriz Johana Bahamón creó la fundación Acción Interna, con la finalidad de mejorar y dignificar la calidad de vida de la población carcelaria en Colombia, así como para brindar a los pospenados una segunda oportunidad que, en algunos momentos, parecía ser imposible de conseguir.

Este modelo de intervención se ha implementado con más de 117.077 internos en las 132 cárceles del país, y ha sido tan exitoso que, a partir del año pasado, la organización ha trabajado con la fundación panameña Viniste a Mí, la cual quiere replicar el proyecto con la población carcelaria de su país.

En testimonios entregados a Infobae, Bahamón celebró que el proyecto ya es una realidad, e hizo un llamado a quienes puedan participar para hacerla crecer de la manera en que debería.

“La ley de segundas oportunidades es una realidad. Con esta ley, que genera inclusión, todas las empresas que contraten población pospenada tendrán beneficios tributarios y económicos. Esta es una invitación para que todos los empresarios apoyen a las personas que recuperan su libertad, para que generemos segundas oportunidades a personas que, en su mayoría, ni siquiera han tenido una primera oportunidad. Con esto estamos ayudando a terminar el ciclo de reincidencia”, destacó en una charla con este portal.

El objetivo, de acuerdo con los planteamientos, se desarrollará a través de la creación de beneficios tributarios y económicos a empresas que contraten a esta población. Gracias a ello, dice la Fundación, “se promoverá una resocialización que repercutirá positivamente en los índices de delincuencia y bienestar social”.

En el 2013, la Fundación Acción Interna inició sus labores. Bahamón empezó con esta iniciativa luego de sentirse profundamente impactada tras vivir una experiencia en prisión. La entonces actriz estuvo como jurado invitada en un concurso que se realizaba en la cárcel de mujeres el Buen Pastor en Bogotá, en el 2012, y su vida no volvió a ser la misma.

