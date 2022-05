Sancionan a academias de conducción colombianas por expedir licencias sin cumplir con los requisitos

Fueron 17 de 19 CEA que incurrieron en irregularidades, los cuales quedaran inhabilitados por varios meses para operar. Foto tomada de Supertransporte.

La Superintendencia de Transporte de Colombia anunció sanciones para 17 centros de enseñanza los cuales no podrán prestar sus servicios en un lapso entre 6 y 24 meses, por haber incurrido en, al menos, seis cargos,la entidad regulatoria, dependiendo de la gravedad de lo cometido y si aceptan o no el cometimiento de dichas irregularidades.

Las escuelas sancionadas son: Autocars Valle, que opera en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca; Centro de Enseñanza Automovilística Country y Automovilística CEA Norte de Barranquilla; Conducir Palermo 2 en Mocoa, Putumayo; Premium de Medellín; La Academia de Conducción en La Ceja, Antioquia; Ingecon de Neiva; El Volante en Pereira; Condutrans de Tunja, CEA Expertos y Metropolitana del Quindío en Armenia; Enseñarauca de Arauca; Centro de Enseñanza Automovilística JMG en Sincelejo; Colsetrans de Piedecuesta; Dycar en Riosucio, Caldas; y CEA Norte junto con Condumil en Bogotá.

Además de los 17 CEA anteriormente señalados, se exoneraron a otros 2 prestadores que tras las investigaciones no se les encontró ninguna irregularidad. Se tratan de Educamos Conduciendo y Metropolitana de Automovilismo Valle. Es por esto que el ministro de Transporte encargado, Camilo Pabón Almanza mencionó:

“Los Centros de Enseñanza Automovilística tienen la responsabilidad de evitar y reducir los riesgos de siniestros, pues la correcta movilidad y operación del transporte en nuestro país está en sus manos, ya que, si certifican personas no idóneas o realizan operaciones ilegales, todos estamos corriendo el riesgo de accidentes de tránsito. La labor que realiza la Superintendencia de Transporte y la Ditra es fundamental para poder garantizar la legalidad y la transparencia en estos procesos, y, por ende, la vida y la integridad de los usuarios que somos todos como peatones o conductores tanto de vehículos particulares, como de servicio público”.

Según reseña el informe de la Superintendencia de Transporte, el pliego de cargos que se les imputó fue por: poner en riesgo o causar daño a personas y/o bienes, con su actividad u omisión; alterar o modificar la información reportada al RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) o poner en riesgo la información de este; expedir certificados sin comparecencia del usuario; vincular personal que no reúne los requisitos de formación académica y de experiencia exigidos; no mantener la totalidad de condiciones de la habilitación, no obtener las certificaciones de calidad o perder temporalmente alguna de las exigencias previas a la habilitación y alterar las tarifas legalmente establecidas por las autoridades competentes, para la prestación de servicios y liquidación de gravámenes.

La Supertransporte destaca el caso del CEA Colsetrans, porque este centro aceptó los cargos que se le imputaron, procedimiento inadecuado de enrolamiento en el sistema, por lo que se le ‘rebajó’ la sanción a una suspensión por 2 meses.

El ministro encargado también destacó que estas sanciones permitirán brindar una mayor seguridad a los alumnos y al tránsito en general, por que exige la correcta y adecuada capacitación técnica y teórica a quienes pretenden expedir sus licencias de conducción:

“Gracias a esto, ellos pueden garantizar la correcta movilidad y operación del transporte en nuestro país, que es una de las responsabilidades que está en sus manos, ya que si certifican personas no idóneas o realizan operaciones ilegales, todos estamos corriendo el riesgo de accidentes de tránsito”.

A esta sentencia se sumó el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota, que le pidió ser más rigurosos a los CEA en los procesos administrativos y de formación, pues esto permite aumentar la seguridad vial de los conductores en capacitación. El funcionario aprovechó el momento para anunciar los 27 mil millones que invertirá la entidad en el refuerzo de la señalización en el territorio nacional.

La estrategia denominada ‘Sistema Seguro’ tendrá mayor incidencia en zonas escolares, senderos peatonales, intersecciones y otras medidas y dispositivos de control de tránsito, que intervendrán los puntos donde se registren excesos de velocidad, altos índices de mortalidad y riesgo de siniestralidad.

