Mabel Moreno reveló por qué se separó: “Mi exmarido no quería que yo fuera actriz”

La actriz colombiana Mabel Moreno se ha convertido en una de las famosas colombianas catalogada entre las más bellas del país, recordad especialmente por su actuación en producciones como ‘La ley del corazón’, ‘Susana y Elvira’, ‘Chepe Fortuna’ y, recientemente, la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’. Sin embargo, a pesar de ser un figura pública, hay un detalle de su vida, de hace más de 15 años, que pocos conocían.

Moreno estuvo casada y, aunque ha dicho que no fue un mal matrimonio, tuvo una difícil separación de esa persona, hasta ahora desconocida. En recientes entrevistas la actriz ha decidido revelar detalles sobre su compromiso y divorcio, así como lo relacionado que esto estuvo con el tiempo en el que dejó de actuar.

En un diálogo con la ‘Diva Rebeca’, Mabel Moreno recordó el momento en el que salió de ‘Chepe Fortuna’. Esa salida, cuando la producción se seguía grabando y se estaba transmitiendo al aire, fue muy sorprendente para los televidentes, puesto que de un momento a otro apareció otra actriz llevando a cabo el personaje de Moreno. En ese entonces, la actriz justificó su salida porque estaba sufriendo de depresión y necesitaba tiempo para sanar.

“Sí fue una depresión, no me había pasado algo puntual, pero habían cosas en mi vida que socialmente estaban bien aceptadas, pero que a mi no me llenaban”, señaló Moreno y luego de mucha insistencia por parte de la presentadora, reveló que se había casado. “No fue un mal matrimonio, pero yo sentía que todavía me faltaba vivir, viajar, hacer y deshacer”, confesó la actriz y agregó que por ese entonces ocurrió el suicidio de Lina Marulanda, tema que la hizo reflexionar sobre cómo estaba llevando a cabo su vida.

“Me casé muy chiquita y a mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y yo soy actriz desde niña. Eso me generó un conflicto y tuve que analizar qué era lo que yo quería en mi vida y tomar la decisión de separarma, que tampoco fue fácil en una relación de 10 años”, reveló.

Aseguró que también recibió el consejo de su madre, quien le dijo que si seguía con su matrimonio solo por mantener un concepto social y no ser juzgada era mejor que se separara. “Luego volví a la actuación y a escribir, no soy una mujer de quedarme en la zona de confort y creo que eso fue lo que me deprimió”, dijo en esa entrevista.

Recientemente, la actriz volvió a hablar sobre el tema en una entrevista en ‘La Sala de Laura Acuña’ en la que señaló que su matrimonio y divorcio fueron el punto clave para que ella se convirtiera en una mujer ‘de armas tomar’. “Estuve casada con un hombre que no quería que yo fuera actriz, ni le gustaba que yo brillara mucho y yo le hice caso ... eso me significó a mí una tristeza muy profunda”.

Ante la sorpresa que implicó para Laura Acuña el enterarse que Mabel Moreno estuvo casada, la actriz tuvo que explicar que estuvo 10 años en una relación; pero que no es algo que muchos conozcan sobre su vida porque se casó a los 22 años y se separó a los 30. “Él no quería que yo volara y yo se lo permití, dejando de ser yo un poco para mantener ese matrimonio y aprendí la lección en carne propia. Desde que me separé ha sido como a mi nadie me va a volver a decir cómo ser”, señaló la actriz.

Recalcó que su desconexión con la televisión y la actuación la sumieron en una depresión, “estaba alejada de los medios, estaba como estudiando y haciendo teatro, pero me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y mi mamá me preguntó por qué estaba triste. Luego me dijo: ‘Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida‘”, confesó.

