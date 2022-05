Video: Andy Rivera confesó amoríos con varias modelos de sus videos musicales

Andy Rivera confesó que si ha tenido química con protagonistas de sus videos de reguetón. Tomada de Instagram @andyrivera

Andy Rivera es uno de los artistas de música urbana más queridos por sus seguidoras, y es que su apariencia física no ha pasado desapercibida por cuenta de las publicaciones que realiza en sus redes sociales, dejando ver sus abdominales bien trabajados. Pero este no es el único motivo por el que el cantante es recordado, pues no olvidan que el cantante estuvo relacionado con Lina Tejeiro.

En su momento, fue uno de los noviazgos más queridos por los portales de entretenimiento, así como por sus seguidores, quienes todavía guardan la esperanza de volverlos a ver juntos, pero los rumores han sido desmentidos por los artistas en diferentes publicaciones en las que han interrogados por los fanáticos si regresarían con sus ex.

Mientras el artista ejecutó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores, no perdieron la oportunidad de preguntarle a Andy si en algún momento de su carrera profesional se había enamorado o ha tenido algún sentimiento por las modelos que han formado parte de sus producciones audiovisuales, a lo que contestó afirmativamente. Dijo, además, que no ha sido una sino varias las veces que le ha ocurrido esto.

“Claro, claro, yo he sentido química con varias modelos grabando, me ha pasado un par de veces. Pero no, enamorarme no y uno se antoja de pedirle el número a veces, pero a uno le da pena”, afirmó el cantante.

El cantante concluyó su respuesta, afirmando que las mujeres en repetidas ocasiones le decían que todos los hombres son iguales por hacer este tipo de cosas.

Aquí el contenido completo de Andy Rivera :

El artista realizó una ronda de 'preguntas y respuestas' en la que resolvió algunas dudas

Entre las reacciones que depositaron los internautas en el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’, destacaron algunas en las que señalan a su mamá de no poder continuar la relación que sostuvo con Lina Tejeiro, mientras que otros lo tildaron de inmaduro por no querer asumir las riendas de su vida sentimental. El clip ya supera las 52.000 reproducciones con cerca de 1.000 ‘me gusta’.

Algunos de los comentarios más destacados son: “ya cansa, antes era como más maduro que ahora, que ya se está poniendo viejo”; “Andy es lindo, pero a veces sale con unas inmadureces”; “todo lo tiene que arreglar la mamá, si ella no le dice camine mijo, él no camina”; “siempre se las tira de inalcanzable”; “no les pide el número porque la mamá se las espanta”, entre otros.

El artista llamó la atención de sus seguidores el pasado 5 de mayo, cuando se difundió una publicación en diferentes portales de chismes en los que se escuchó una conversación de fondo en la que intervenía el intérprete de canciones como ‘Fuego’ y ‘La oficial’ en su paso por Madrid.

En el clip, sostuvo una conversación con el productor musical Maya y allí se le escucha decir al paisa: “no quiero decir sufrí, porque va a dar la situación de que ella fue la que me dio palo”, en el que además se escucha decir algo más con respecto a su anterior relación: “yo también me porté como un niño, ¿sabes?, porque éramos niños, entonces los dos sufrimos”.

