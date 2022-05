El uruguayo Alfredo Arias, nuevo técnico del Independiente Santa Fe

El entrenador de Deportivo Cali, Alfredo Arias. EFE/David Fernández/Archivo

Luego de varias semanas analizando hojas de vida, Independiente Santa Fe ya dio a conocer cuál será el entrenador que tomará las riendas del equipo a partir del segundo semestre del año. Se trata del uruguayo Alfredo Arias, quien fue anunciado este jueves 19 de mayo a través de las redes sociales de la institución.

“Alfredo Arias es el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. ¡Bienvenido al primer campeón!”, escribió Santa Fe.

Arias, quien había tenido su última experiencia como entrenador en el Deportivo Cali, firmó contrato hasta diciembre del 2023 y llegará este viernes a Bogotá, donde se espera que ofrezca una conferencia de prensa.

Captura de pantalla

Bajo el mandato del conjunto ‘azucarero’, entre 2020 y 2021, el técnico uruguayo sumó 23 victorias, 25 empates y 14 derrotas, dejando así un rendimiento del 50,54 %. Aunque dirigió en la Coap Sudamericana, los malos resultados en el torneo local provocaron que saliera del cargo para ser reemplazdo por Rafael Dudamel, quien terminó saliendo campeón en el último campeonato.

Cabe recordar que Arias ya levantó dos títulos en su carrera como entrenador. El primero fue en el 2014, a la cabeza del Montevideo Wanderers, de Uruguay; y el segundo, con Emelec, consagrándonse en el campeonato local del 2017. Con la escuadra ecuatoriana tambiíen se hizo acreedor de los subcampeonatos del 2016 y 2018.

El primer reto del estratega ‘charrúa’ será clasificar nuevamente a Santa Fe a los ocho mejores de la Liga Betplay, aspecto que no ha podido conseguir en los últimos dos campeonatos. Este semestre, por ejemplo, el ‘león’ se quedó por fuera de los cuadrangulares semifinales tras finalizar en la décima posición con 27 puntos. Fueron siete victorias, seis empates y siete derrotas las que obtuvo en el transcurso de la campaña.

Antes de que fuera divulgada al noticia, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dialogó en el programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, y confesó que se habían adelantado diálogos con Arias y su representante. Además, reveló que la prioridad del técnico entrante será el trabajo en las divisiones menores, un aspecto en el que los ‘cardenales’ destacaron con el surgimiento de futbolistas como Camilo Vargas, Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar, Daniel Torres, Francisco Meza y Edwin Herrera.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez. Fotos: Colprensa (Camila Díaz) / Prensa Santa Fe

“Tengo que hablar con el técnico que llegue y él dirá sobre si dejamos algún jugador. Si hay alguno que se sienta responsable, hablaremos y veremos qué hay que hacer. Le daremos la chance al técnico de ver qué busca. Yo a todos con los que hablé les dije que lo más importante son las divisiones menores, se ha hecho un buen trabajo en esa zona. Creemos que las divisiones menores nos tienen que dar la mano y el técnico que llegue tiene que saberlo”, agregó Méndez.

Por último, el dirigente ‘cardenal’ aseguró que la institución cuenta con una de las mejores nóminas del país: “Le digo a la afición que el responsable es el presidente de la institución, que teniendo una nómina aceptable, no me voy a comparar con Junior, creo que somos la tercera o cuarta nómina que mejor se paga. Tratamos de hacer una nómina competitiva. Trajimos a la Roca, Castellanos, tenemos jugadores de experiencia pero no se pudo”.

En los últimos tiempos fueron muchos los técnicos que sonaron para asumir la dirección técnica de Santa Fe. Jorge Luis Pinto sonó con fuerza a raíz de sus dos ciclos anteriores con el ‘león’ (1986-1987 y 1991-1993). Hubert Bodhert, actual entrenador de Alianza Petrolera, también fue vinculado durante el proceso de escogencia de un nuevo estratega.

SEGUIR LEYENDO: