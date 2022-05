Álvaro Uribe se refirió a la declaración de Alejandro Gaviria sobre Gustavo Petro

Reunión de balance del centro democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe para analizar resultados electorales del 13 de marzo del 2022. (Colprensa-Sergio Acero)

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, habló sobre las declaraciones del exprecandidato de la coalición de Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, sobre el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Las declaraciones del exrector de la Universidad de Los Andes se dieron durante una entrevista con el periódico británico Financial Times. Allí, Gaviria hizo una comparación de la situación de Colombia con la implosión de un volcán y aseguró que el aspirante del Pacto Histórico podría solventar esa eventual crisis.

“Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”, señaló Alejandro Gaviria al medio referenciado.

El mensaje en la red social por parte de Uribe comenzó con, “el dr Alejandro Gaviria apoya una “explosión controlada”con Petro”.

“Ojo, ya vivimos una “explosión controlada” cuando Santos con la entrega politiquera de SaludCoop, Café Salud y Caprecom, y se las robaron. Y la “explosión controlada” también creó a Medimas hoy en liquidación”, siguió el senador Álvaro.

Álvaro Uribe se refiere a declaraciones de Alejandro Gaviria. Foto: Twitter @AlvaroUribeVel

Además Uribe Vélez publicó en su cuenta de Twitter, “Maduro quisiera volver al sector privado después del fracaso que Petro busca”, aseguró. Seguido se acompaña de una carta en la que explica la expropiación por parte del gobierno de Maduro en el vecino país.

El documento finaliza con: “Y aquí hay más confusión por la ambivalencia aparente del Petro de los odios y del Petro que tranquiliza y disimula sin que Francia le ayude”.

Carta de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Twitter @AlvaroUribeVel

“Él no está diciendo que va a votar por mí”: Petro se refirió al supuesto apoyo de Alejandro Gaviria a su campaña presidencial

El candidato Petro se refirió al respecto y aseguró que no concibe lo dicho por Gaviria como un apoyo para él. “Leí la frase que escribió en inglés. Él no está diciendo que va a votar por mí. Está diciendo que es mejor controlar, en cierta forma, un estallido social, que embazarlo”, expresó Petro, a su vez que aprovechó para adular la gestión que haría si se convierte en jefe de Estado. Eso sí, reiteró que no cree que el exministro de Salud haya anunciado su respaldo en las elecciones presidenciales.

“Embazarlo (el estallido social) lo multiplicas por diez. Impedir el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones. En cambio impedir el cambio en Colombia es meter la sociedad en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Me parece profundo. Y su voto, hay que preguntarle a él”, aseveró el candidato del Pacto Histórico.

El primero en reaccionar fue el senador Jorge Robledo, que al igual que Gaviria compitió en la consulta interna del 13 de marzo para recibir el aval de Centro Esperanza para ser el candidato presidencial oficial de esa bancada. En un trino, Robledo dejó durísimos cuestionamientos contra Gaviria, lo catalogó como “mala persona” y lo cuestionó por alejarse, supuestamente, del proyecto político de Fajardo, al que se supone debería ser el que apoye Gaviria tras el acuerdo de la consulta.

“Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”, aseveró Robledo.

