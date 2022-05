Video: “El anillo pa’ cuando”, la pregunta de Salomé al novio de su mamá, Daniela Ospina

La mayor parte del contenido de Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, gira en torno a Salomé, su hija con el futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram

Daniela Ospina y James Rodríguez terminaron su relación en 2017 y fruto de su matrimonio nació Salomé Rodríguez Ospina, quien se radicó con su madre en Miami, sin embargo, viaja constantemente a encontrarse con su padre en algunas zonas de Europa e incluso en Colombia, donde el mediocampista tiene una casa.

A mediados de febrero de 2022, la antioqueña confirmó su relación con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien además compartió las festividades de Año Nuevo.

Recientemente, la empresaria compartió un divertido episodio que protagonizaron su hija y el actor venezolano, a quien la joven le dedicó la canción ‘El anillo pa’ cuando’ de Jennifer López.

El video fue grabado en medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en las que Daniela Ospina interactuó con sus seguidores, luego de varios días de haber permanecido ausente de las redes sociales. Inmediatamente uno de los internautas lanzó el interrogante: “¿Para cuándo el anillo?”.

Lo curioso del video fue que mientras sonaba la canción de la ‘Diva del Bronx’, Ospina ubicó su mano en frente de la cara de su hija, que bailó y cantó el tema musical en compañía del novio de su madre, Gabriel Coronel.

La reacción del venezolano fue reírse de la actuación de Salomé, y su novia escribió en el clip: “de verdad dejando que todo llegue en el momento correcto, por ahora aprovechemos cada día para construir”.

Con este tema musical, todo da muestras que la relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel va por buen camino. Cabe mencionar que la empresaria ha preferido mantener varios aspectos de su vida en privado, sin embargo, los momentos que comparte junto a su hija, su pareja y su familia sí suele divulgarlos a través de sus redes sociales.

Aquí el contenido completo de Daniela Ospina :

Cómo se confirmó la relación de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

En la sesión fotográfica que protagonizaron para la revista People en español, Gabriel Coronel habló del momento en que se conocieron y señaló que fue una amiga suya quien los presentó y comenzaron las conversaciones por WhatsApp.

“Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja”, confesó y recordó que pese a que estaban en la misma ciudad, duraron largo tiempo conversando por WhatsApp y por redes sociales: “hablamos muchísimo”.

Para Daniela Ospina el flechazo fue inmediato, sin embargo, los nervios eran evidentes, pero era algo que venía deseando que ocurriera desde hace tiempo, pero como los años no llegan solos, también debió indicarle a su enamorado que por favor le hablara un poco más temprano porque a su edad, ya no se le da muy bien el trasnochar.

“Le dije: ‘Oye Gabi, necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”, reveló entre risas Daniela para la revista.

