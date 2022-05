‘Juanfer’ Quintero se resintió de su lesión en el regreso a los entrenamientos con River Plate

Crédito: Twitter @RiverPlate

River Plate había confirmado días atrás el regreso de Juan Fernando Quintero a los entrenamientos tras superar un desgarro en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda. El colombiano debió perderse los partidos de la fecha 11, 12, 13 y 14 del campeonato argentino, así como el partido de cuartos de final ante Tigre, donde fue eliminado el equipo de la banda cruzada. A esto se le sumó los duelos de Copa Libertadores contra Colo - Colo en Chile y Fortaleza en Brasil.

Pues bien, en la mañana del martes 15 de mayo, cuando el colombiano regresaba a los entrenamientos con el grupo principal, se resintió de la lesión que lo alejó de las canchas por alrededor de un mes. Esto impidió que terminará el entrenamiento y el departamento médico del club optara por dar como terminada su temporada en River Plate.

En este segundo ciclo, el jugador colombiano, proveniente del Shenzhen FC de China, jugó 13 partidos de los cuales tan solo en tres ocasiones fue titular. Sin embargo, ello no le impidió destacarse en los 507 minutos sumados en donde anotó cinco goles y aportó una asistencia.

“Realmente no me da bronca, esto es parte del fútbol, lo más importante es recuperarme, ya está”, había comentado Quintero en abril luego de haberse realizado los primeros estudios que luego confirmaron la lesión muscular. ‘Juanfer’ ya fue descartado para el partido ante Colo Colo el 19 de mayo en el estadio Monumental. A este se podría sumar el duelo de la última fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores contra Alianza Lima el próximo 25 de mayo.

Cabe resaltar, que en la Conmebol Libertadores, River Plate hace parte del Grupo F el cual lidera con 10 unidades y un triunfo contra los chilenos lo dejarían instalado en los octavos de final del certamen continental.

La última vez que Quintero vistió la camiseta del elenco de Núñez fue el 17 de abril en el triunfo por 2 a 1 ante Banfield en el estadio Florencio Sola. El colombiano ingresó en el complemento y fue determinante para que su equipo cambie la cara y termine llevándose una victoria. Además, asistió en el segundo tanto de Matías Suárez, tras una gran acción colectiva.

“Jugar con ‘Juanfer’ es algo lindo, lo extrañamos mucho”: Esequiel Barco

Sus compañeros sintieron el impacto de su ausencia y se lo expresaron con contundencia en la previa del duelo contra Tigre del pasado miércoles, en donde quedaron eliminados. Quien manifestó las palabras de aprecio para el exjugador de Envigado FC fue el extremo izquierdo del conjunto Millonario, Esequiel Barco.

“La verdad que jugar con ‘Juanfer’ es algo muy lindo por la clase de jugador que es y por lo que él significa acá en el club. Lo extrañamos mucho y espero que se recupere pronto. No es que no esté conforme, sino que creo que voy de menor a mayor, creo que el técnico y los compañeros me dan la confianza suficiente para despegar en el juego y ayudar al equipo. Espero que podamos ampliar esas asistencias y goles para lo que viene”.

