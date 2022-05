Hijos de Shakira fueron los creadores del robot con el que la cantante baila en el video de su nuevo lanzamiento, ‘Te Felicito’

Shakira en Jimmy Fallon. Foto tomada de redes sociales

En horas de la noche del lunes 16 de mayo, la colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, m[as conocida como Shakira, estuvo como invitada en el programa The Tonight Show, presentando por Jimmy Fallon, para hablar sobre su más reciente éxito viral ‘Te felicito’, su canción junto al puertorriqueño Rauw Alejandro. Esta es la tercera vez que la cantante barranquillera estuvo en el importante programa de entrevistas estadounidense, las anteriores fueron en 2009 y 2014.

En medio de su paso por el programa, Shakira habló sobre las pocas canciones que ha lanzado en los últimos años y señaló que todo se debe a que decidió priorizar el cuidado de sus dos hijos, Milán y Sasha; por esta razón, cuando ha sacado nueva música es porque ha dedicado meses de su tiempo para ello. Por ejemplo, dijo que para ‘Te felicito’ se concentró cerca de tres meses.

Sin embargo, cuando la canción estaba lista, a la colombiana no se le ocurría un buena idea para el videoclip oficial junto al puertorriqueño. “Amé el video de la canción, ¿de dónde viene el concepto?”, cuestionó el presentador. “De hecho, los creadores de mi video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea”, confesó Shakira.

“Yo no tenía ninguna idea para el video, así que les pedí a los niños que escucharan la canción y cerraran sus ojos. El pequeño, Sasha, tuvo la idea del robot, me dijo ‘mami, te imagino bailando con un robot’ y Milán tuvo la idea del fuego verde, yo amé las dos ideas y eso fue todo”, contó la barranquillera.

Cabe recordar que, hace tan solo unas semanas, los fanáticos de la colombiana enloquecían al ver que en muchos de sus videos, de las canciones más antiguas y recientes, la artista aparecía con un extraño robot. Pues todo esto fue idea de su más pequeño hijo, de 7 años.

“Creo que todos los niños son extremadamente creativos y como adultos debemos tomar sus ideas en serio”, concluyó la cantante colombiana y señaló que desea que en la vida de sus hijos haya mucha música, pero que espera que se dediquen a lo que realmente les apasiona.

Shakira también contó que suele avergonzar a sus hijos en sus competencias de Taekwondo. “Soy ese tipo de mamá. La vez pasada estaban en un torneo y yo grito como una loca y el maestro me dio dos advertencias, estuvo a punto de sacarme porque yo le gritaba a mi hijo ‘golpéalo en la cabeza’”, anécdota que causó risas entre el público.

Al profesor de música de Shakira no le gustaba su voz

En otro momento de su entrevista con el humorista y presentador Jimmy Fallon, la artista de 45 años y más de 30 de carrera artística recordó el momento en el que no entró al coro de su escuela porque a su profesor no le gustaba su voz. “¿Quién no quiere a Shakira en su coro?”, cuestionó sorprendido Fallon, y la artista le confesó que aquel maestro pensaba que su voz era muy fuerte y disruptiva para estar en un coro.

“Eso fue una verdadera frustración para mí, incluso mis compañeros de clase me molestaban diciendo que sonaba cono una cabra”, reveló Shakira. Por su parte, el humorista les dio la razón a sus compañeros, puesto que cabra en inglés se escribe ‘goat’ y las siglas GOAT son utilizadas para referirse a Greatest of all time, es decir, ‘el más grande de todos los tiempos’.

La artista confesó que, en ese entonces, quiso desistir del sueño de ser cantante, o modificar su manera de cantar y dejar de lado su vibrato que, según sus compañeros, la hacía sonar mal. “Pero gracias a mis padres no lo hice, mi papá especialmente me decía que debía mantener mi vibrato, que no tenía por qué esconderlo, y lo mantuve y se convirtió en mi marca personal”.

