Filtran polémico audio del secretario de Seguridad de Cali: “A ese sargento Chalá me lo voy a cargar”

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, está en boca de muchas personas debido a un supuesto audio que habría sido filtrado y en el que amenaza al sargento retirado Alexander Chalá luego de que este diera a conocer unos polémicos contratos que tuvo esta dependencia con Leonardo Barrero, investigado por la justicia por supuestos vínculos con algunas bandas criminales y quien fue señalado por alias Otoniel como colaborador de los paramilitares.

Hace algunos días el sargento retirado Chalá publicó en sus redes sociales una información, desconocida hasta ese momento, en el que la Alcaldía de Cali pagaba 11 millones de pesos mensuales a Leonardo Barrero por asesorías de seguridad. “Están callados, vuelvo y pregunto, alcalde Jorge Iván Ospina sabia usted que su secretario de seguridad el Coronel (R) del Ejército Carlos Soler le entrego un contrato al General (R) Leonardo Barrera, ese mismo Oficial que nombra alías Otoniel por nexos con el clan del Golfo”, afirmó en Twitter.

El mismo sargento (R) Alexander Chalá publicó el audio en sus redes sociales y afirmó que, “Este es el audio de la amenaza de muerte que me hace el Secretario de seguridad de Cali Coronel Carlos Soler por haber publicado un contrato donde tenía vinculada a toda una banda criminal en su secretaria, entre ellos al General (R) Leonardo Barrero y al Coronel Elkin Argote”.

En el audio se puede escuchar la supuesta conversación que habría tenido Carlos Soler con una persona y en el que asegura que, “tu sabes que yo hermanito no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años y pues hermano, como se mete con el alcalde también, hay que tener cuidad de no patear la lonchera hermano”.

Y luego se puede escuchar, “yo con usted le he dicho como tres veces lealtad, pero de resto hermano, los amigos, me los cargo, empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque si a mi se me atraviesan y yo voy de frente, tengo el pulmón y el aire para ir con toda, yo no soy un niño jugando”.

En entrevista con Semana, Chalá afirmó que el obtuvo ese audio a través de una persona que se lo envió al celular de manera anónima y afirmó que, “la persona que me lo pasó me dijo que eso era una conversación que Soler sostuvo con alguien allá en la Secretaría de Seguridad. Es una amenaza directa que ya está en manos de las autoridades”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, publicó un comunicado en el que afirma que, “el audio corresponde a un aparte “editado” de un mensaje de voz en Whatsapp, enviado como parte de una “conversación privada” que sostuve hace dos semanas con un secretario de la Alcaldía de Cali, a quien considero mi amigo y hermano”.

“En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona, ni menos a quien se hace llamar en redes sociales como ‘Sargento Chalá'”, se puede leer en el comunicado, en donde también explica el significado de la frase “me lo cargo”, a lo que señaló que esta, “se expresó dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales ya radicadas con base en los múltiples atropellos a los Derechos Humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra -las cuales son de conocimiento del denunciado- y de ninguna manera connota una amenaza de muerte o de otra índole”.

Además Soler asegura que, “La Fiscalía tiene en su poder el contexto y el audio completo, desde hace varios días, en el proceso legal que adelanta contra el denunciado “Chala”, que inicié en su contra por injuria y calumnia hace 6 meses y que adicioné con nuevos elementos hace 1 semana. La custodia de los audios, así como la respuesta al mismo, estará en custodia de la Fiscalía”.

