Daniel Quintero aseguró que la Procuraduría también quiere suspender al alcalde de Cali

El señalamiento hecho desde sus redes sociales, aseguran que hace parte del golpe de Estado que se está haciendo Twitter - @Jorgeivanospina

“Urgente: Procuraduría suspendería del cargo al alcalde Jorge Iván Ospina en las próximas horas. Avanza el golpe de estado”, fue el tweet que puso Daniel Quintero Calle hace unas horas, lo que desató una ola de acusaciones y pronunciamientos, donde declararían que hace días se estaría planeando esta decisión.

Las suposiciones estarían infundadas por la denuncia del sector opositor del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que se quejaron por la presunta participación en política, a favor del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Al parecer, el problema sería una foto, compartida entre otras personas, por el senador Gabriel Velasco Ocampo, donde se ve al mandatario vallecaucano en compañía de quién sería el jefe de campaña del Pacto Histórico en ese departamento, Juan Sebastián Caballero.

“No queda duda que quién dice gobernar a Cali, está de frente haciendo política. Solicito a la Procuraduría General de la Nación investigar estos hechos, no puede quedar impune que se quieran pasar las normas. En esta foto está en evento público con el gerente de campaña de Petro en el Valle. ¡Inaudito!”.

El revuelo de las declaraciones del destituido alcalde de Medellín, ha llegado hasta al ministerio público, que es la entidad encargada de tomar dichas determinaciones, no obstante, de forma no oficial, se conoce que hasta el momento no se ha tomado la decisión de apartar del cargo al mandatario de Cali, ni mucho menos que se esté adelantando una investigación en su contra por participación en política.

Ante esta posible destitución, el alcalde Jorge Iván Ospina no se ha pronunciado, pero como pasó con su homónimo de Medellín, algunos familiares estarían dentro la campaña del Pacto Histórico; hace unos días el burgomaestre caleño dijo:

“Mauricio, mi hermano, está en la campaña, es independiente. No está en el Gobierno, está en el comité directivo y ejecutivo del Pacto Histórico. Con él, sencillamente dejo que su autonomía y liderazgo se exprese. También lo hace mi mamá, en las correrías, en sus caminatas, en sus tareas. Está metida de tiempo completo en la campaña del Pacto Histórico. Yo respeto. Una cosa es su esfuerzo y otra la alcaldía”.

A eso se suman denuncias hechas por concejales de la ciudad y el senador Velasco, donde aseguran que las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Cali estarían replicando mensajes y contenidos referentes a la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro.

Según reveló El Tiempo, la directora jurídica de Cali, María del Pilar Cano se unió al pronunciamiento extraoficial de la Procuraduría, aseguró que al alcalde no se le ha notificado ningún proceso por participación en política.

Aunque muchos sectores han pedido que a Jorge Iván Ospina se le apliquen las mismas sanciones que al destituido alcalde de Medellín, en principio estará apartado del cargo por 3 meses; la Sala Disciplinaria de la Procuraduría recibió el caso de la decisión tomada por el viceprocurador general, Silvano Gómez, donde se determinará si la restricción violó los derechos del servidor público elegido popularmente.

“La consulta de la suspensión provisional que se decrete en etapa de instrucción contra un servidor público de elección popular la conocerá siempre la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de elección popular. Para proteger los derechos políticos de aquellos servidores públicos electos por voto popular la Sala Disciplinaria es competente para conocer y resolver sobre los procesos donde estén comprometidos los derechos políticos y la responsabilidad disciplinaria de servidores públicos de elección popular”.

Esta determinará si la sanción ante Quintero se hizo bajo una legítima contemplación, por lo que dictaminaría más sanciones, o si por el contrario tendría que ser valorada nuevamente la decisión de apartarlo del cargo.

