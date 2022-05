Federico Gutiérrez denunció que encontró micrófonos en su sede de campaña en Medellín: “Tiene que ver con el Pacto Histórico”

“¿Petro, usted mandó a instalar micrófonos en mi sede de campaña?”: Federico Gutiérrez. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante la mañana de este martes 17 de abril, el candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez y varios de los dirigentes de su campaña, denunciaron que encontraron micrófonos ilegales en la sede administrativa de su candidatura ubicada en el barrio de El Poblado, en Medellín. A los primeros que señalaron de querer “chuzarlos” fue a los integrantes del Pacto Histórico.

Según dijo el aspirante presidencial, los micrófonos estaban en la red eléctrica, por lo que considera que todo hace parte de lo que llamó la “conspiración” que desde hace meses vienen gestando, presuntamente, en su contra. Es más, desde el centro de Bogotá, donde dio una rueda de prensa, recordó que el abogado petrista Miguel Ángel del Río aseguró hace unas semanas que tendrían filtrada, supuestamente, la campaña del aspirante del Equipo por Colombia.

“Quiero denunciar que el pasado viernes, en horas de la tarde, se encontró un dispositivo que al parecer estaría transmitiendo en tiempo real la información que se transmitía allí. Eso es un chuzada. Es más allá de una infiltración que ha reconocido el candidato Petro, su abogado y varios de los personajes de la campaña donde públicamente reconocieron que habían infiltrado nuestra campaña”, aseguró Gutiérrez ante la prensa.

Con las fotos en mano de los supuestos hallazgos, Fico aseguró que no le impedirán seguir haciendo campaña por convertirse en el próximo presidente de Colombia. Es más, anunció que luego de que se percataron de los sucesos pusieron en conocimiento a las autoridades como la Policía, la Fiscalía y la Dijín. “Esperamos que las investigaciones avancen muy rápido. En Medellín esperamos al que puso los micrófonos”.

Revelan fotos del micrófono en la sede de Federico Gutiérrez. Foto: campaña Fico.

Además, el exalcalde de Medellín dijo que la campaña presidencial por suceder a Iván Duque en la Presidencia de la República se había tornado de manera enigmática. “Esta campaña está llena de guerra sucia, esto ya es un acto criminal y es una acto delictivo que pone en riesgo la democracia. Por mi parte los respeto a todos, somos contrarios pero siempre con respeto”, aseveró.

Se conoció, además que los que encontraron los micrófonos en el techo de la casa donde queda la sede de campaña fue una empresa que Fico tiene contratada para hacer análisis de seguridad. Luego de que esto ocurrió, los funcionarios de la compañía le pidieron a todos los asistentes que apagaran los computadores porque, presuntamente, se estaba transmitiendo en vivo y en directo todo lo que se hablaba en ese lugar.

En las fotos que aportó Gutiérrez y su equipo de prensa se ven unos implementos que responderían a los micrófonos antes mencionados. “Seguiremos haciendo una campaña limpia y de propuestas mientras ellos se dedican al juego sucio”, señaló el candidato derechista, a su vez que no perdió oportunidad de recordarle a Gustavo Petro su pasado guerrillero cuando fue integrante de la guerrilla del M19.

“Le pregunto a la otra campaña, ya que han aceptado las infiltraciones, si se hacen responsables de este micrófono ilegal que encontramos en nuestra campaña”, cuestionó Gutiérrez, mientras que exhortó para que la primera vuelta se de en tranquilidad.

Antes de terminar su pronunciamiento, Gutiérrez reiteró las denuncias de supuesto constreñimiento electoral a favor de Gustavo Petro. “Hay presión del Clan del Golfo donde obligan a la gente a votar por el candidato Petro y donde le dicen a la comunidad que no puede aparecer un voto por Fico”, aseveró.

Revelan fotos del micrófono en la sede de Federico Gutiérrez. Foto: campaña Fico.

Así mismo, dijo que todos sus empleados ya están revisando las sedes de campaña alrededor del país para corroborar que no hay más micrófonos o elementos anómalos a menos de dos semanas de la primera vuelta. “Seguimos inspeccionando todas las sedes en todo el país y no vamos a parar. Esperamos que las autoridades investiguen y se determinen responsabilidades. Esa senadora habló de quemar candidatos, ellos son especialistas en quemar, pero no es esta manera. La señora Zuleta amenazó con sacar una información en mi contra. ¿Tendrá algo que ver con esto?”.

Se esperan nuevos pronunciamientos en las próximas horas.

SEGUIR LEYENDO: