Familiares de Camilo Restrepo advierten irregularidades: Policía investiga a los agentes involucrados

¿Qué ocurrió realmente antes de su muerte? Es la pregunta que se hacen los familiares del ingeniero Camilo Restrepo, pues luego de departir en un establecimiento en la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, al sur de Bogotá, el pasado fin de semana, fue hallado muerto en cercanías a la Clínica de Occidente.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, Restrepo estaba con un amigo y dos mujeres a altas horas de la noche, y horas después, el segundo sujeto logra llegar a su casa, pero drogado, con dificultad para hablar y sin recordar lo que había vivido previamente.

Mientras tanto, el ingeniero de profesión, fue trasladado en una camioneta de la Policía hacia el centro médico tras sufrir un accidente de tránsito.

Otra cámara de seguridad evidencia cuando, después de descender del vehículo, la posterior víctima se sienta en un andén ante la mirada de varios uniformados que, minutos más tarde, se retiran del lugar. Lo dejaron solo.

Las mismas autoridades confirmaron, en la tarde del domingo 15, que Camilo Restrepo murió porque un taxista lo arrolló, y sobre esto, hay dudas entre sus familiares, especialmente en el protocolo utilizado por la Policía de Kennedy al momento de auxiliar a la víctima.

Deisy Rodríguez, esposa de la víctima, señaló a Noticias Caracol que el fallecido no presentó comportamiento violento, “porque no tenía ni siquiera la fuerza para hacerlo”, indicando que, al igual que su acompañante en el sector de ‘Cuadraalegre’, no tenía capacidad de hablar.

Las otras dudas existentes y la investigación abierta por la Policía

Sigue siendo una incógnita la identidad de las dos mujeres que estaban con el ingeniero de 42 años y su acompañante esa noche en Kennedy, así como tampoco se conoce el tipo de sustancia utilizada para drogarlo y el proceso de acompañamiento hecho por los uniformados adscritos a esta localidad. Sobre esto, la misma Policía abrió una investigación para determinar si, efectivamente, los agentes que lo acompañaron no aplicaron el protocolo.

Sumado a esto, el mayor Luis Acosta, comandante de la estación de Policía de la localidad octava de Bogotá, dijo que Restrepo quedó sentado en un andén cerca a la Clínica de Occidente porque, según él, presentaba un “estado de agresividad”, por lo cual los efectivos lo dejaron en aquel sitio.

“Fue dejado en este lugar hasta que se calmara y el vigilante lo ingresara al centro médico”, dijo Acosta; sin embargo, el centro médico desmintió lo dicho por el mayor y a través de un comunicado afirmó que, “nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución, tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud”.

En la misiva, agregó que “nadie se acercó a la puerta de Urgencias para informar que se encontraba allí y él tampoco se acercó en ningún momento”. Esta información se sustenta en los registros de la cámara de seguridad que captó el momento en que el hombre fue abandonado a las 3:16 de la mañana.

Finalmente, la clínica reiteró que, “El protocolo de atención de cualquier persona que requiere de servicios de salud consiste en que en la puerta de la institución la persona o un acompañante informan al personal que se necesita la atención y se le da el ingreso para iniciar el procedimiento de servicio”.

