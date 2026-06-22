Gabinete de Abelardo de la Espriella: los primeros nombres que suenan para su gobierno y las sorpresas en ministerios clave

Abelardo de la Espriella mantiene reserva sobre los nombres que conformarán su equipo para el inicio de su mandato. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia marca el inicio de una etapa de expectativa y especulación sobre la conformación de su equipo de gobierno. El principal reto del nuevo mandatario será traducir la victoria electoral en una administración capaz de responder a los desafíos políticos, sociales y económicos del país.

Según reportó El Tiempo, el presidente electo ha mantenido bajo reserva la mayoría de los nombres que integrarán su gabinete, diferenciándose de otros candidatos que revelaron parte de sus equipos durante la campaña.

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El único nombre confirmado: Mauricio Gómez Amín

De acuerdo con información publicada por el medio, Mauricio Gómez Amín es el único integrante que tiene asegurado un puesto en el nuevo gabinete. Así lo manifestó el propio De la Espriella al describirlo como “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional... Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”. Aunque no se ha definido la cartera que ocupará, se especula que su perfil encajaría en el Ministerio del Interior.

Gómez Amín, quien renunció recientemente al Congreso para dedicarse a la campaña presidencial, cuenta con una trayectoria política que incluye cargos como edil, concejal, representante y senador. Su experiencia y la capacidad de tender puentes entre distintos sectores políticos lo convierten en una figura clave para el nuevo gobierno, especialmente en un escenario de resultados ajustados en la segunda vuelta electoral.

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Mauricio Gómez Amín aparece como uno de los candidatos más cercanos a ocupar un puesto estratégico dentro del grupo de colaboradores presidenciales. - crédito @delaespriella_style/Instagram

El rol del vicepresidente José Manuel Restrepo

Otro nombre que toma fuerza en el entorno del futuro gabinete es el del actual vicepresidente, José Manuel Restrepo. Aunque su papel dentro del gobierno todavía no está definido, Restrepo ha señalado que su función irá más allá de la tradicional vicepresidencia, apostando por conectar ministerios clave como Energía, Relaciones Exteriores y las carteras económicas, con oportunidades internacionales de cooperación e inversión.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, Restrepo afirmó: “Voy a conectar el Ministerio de Energía con las oportunidades de inversión, de recursos, de cooperación en temas de energía eólica y solar, conectar también la Cancillería con las oportunidades en una nueva relación con Estados Unidos y la recuperación de Venezuela a través de la relación con Estados Unidos”.

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Restrepo también ha sugerido que el Ministerio de Hacienda sea ocupado por una mujer, opción que representaría un hito en la historia del país. “Yo le he recomendado a Abelardo que deberíamos tener la primera mujer ministra de Hacienda de la historia de Colombia (...) Tengo al menos 5 mujeres en la mira para que lleguen al cargo”, expresó el vicepresidente electo, aunque no reveló los nombres de las posibles candidatas.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo ha adelantado que trabajará en la articulación de políticas públicas con enfoque internacional y económico. - crédito Abelardo de la Espriella

Nombres en el radar y posibles sorpresas

En medio de las especulaciones conocidas por el medio ya mencionado, algunos sectores políticos y mediáticos han mencionado la posible inclusión de María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, en el gabinete, particularmente en el Ministerio de Defensa. No obstante, ni la campaña ni la propia Cabal han confirmado estas versiones.

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Otros perfiles cercanos a De la Espriella, como los penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y el abogado Carlos Alonso Lucio, también han sido mencionados, aunque su participación en el gabinete aún no se confirma.

Antes de asumir oficialmente la presidencia, De la Espriella sostuvo una conversación pública con Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, a quien le manifestó su agradecimiento y sugirió la posibilidad de integrarlo al gabinete. Beltrán, pastor cristiano y exalcalde, fue destituido por doble militancia en 2023, pero su nombre figura entre quienes podrían liderar carteras relacionadas con la seguridad, un sector central en su trayectoria política.

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María Fernanda Cabal figura entre las posibles opciones para liderar áreas relacionadas con la seguridad nacional, aunque su designación aún no ha sido confirmada. - crédito @MariaFdaCabal/X y Sergio Acero/Reuters

Retos en la conformación y composición del gabinete

La definición del gabinete de De la Espriella avanza en un contexto de expectativas y retos particulares. Como señaló El Tiempo, el presidente electo ha buscado mantener distancia de los partidos tradicionales, a pesar de contar con el respaldo de estructuras políticas como el clan Char. Esta postura plantea la incógnita sobre si mantendrá esa línea durante su mandato o si abrirá espacio para otros sectores en busca de gobernabilidad en el Congreso.

Gonzalo Araujo, de la firma de análisis Orza, declaró para el diario: “Los gabinetes tienen que responder a criterios políticos en cualquier democracia, bien sea por el apoyo programático o por el electoral. Pretender algo distinto es mentiroso y deshonesto”.

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Por su parte, la directora del programa de ciencia política de la Universidad de la Sabana, Luisa María Lozano Díaz, resaltó la tensión entre el perfil de outsider de De la Espriella y la necesidad de contar con políticos tradicionales para asegurar la gobernabilidad.

Otro desafío relevante es la promesa de campaña de reducir el aparato estatal. Aunque De la Espriella ha descartado una reducción drástica al estilo de propuestas previas, el abogado sí ha defendido la idea de fusionar ministerios para optimizar funciones y recursos. Esta reconfiguración podría influir en la estructura definitiva del gabinete y en la selección de los ministros que asumirán funciones a partir del 7 de agosto.

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