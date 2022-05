Egan Bernal dio esperanzas sobre su regreso a las competencias: “Pronto”

Referencia. Egan Bernal avanza en su recuperación desde la casa, tras recibir el alta médica. Foto: Instagram @eganbernal

Egan Bernal es quizás el ciclista que más se quería ver en competencia este 2022, dado que en el 2021 se quedó con el Giro de Italia. El duelo entre el colombiano y Tadej Pogacar en el Tour de Francia finalmente se diera sin mayores complicaciones esta temporada.

Sin embargo, el accidente de Bernal durante un entrenamiento en Gachancipá, le quitó la posibilidad incluso de competir, al menos, este primer semestre del calendario ciclístico en Europa.

Por estos días el Giro de Italia se lleva a cabo y la organización durante el segundo día de descanso, decidió enviarle un mensaje de aliento al campeón colombiano del año pasado. Este fue el mensaje de la competencia para Egan.

“¡Esperamos verte en las carreteras del Giro Campeón!”

Junto con el mensaje pusieron la fecha y la fotografía de la primera victoria de etapa de las dos que obtuvo en su triunfo en la general del 2021.

Giro de Italia dedica un mensaje de pronta recuperación a Egan Bernal, mientras recuerda una de las victorias de etapa que tuvo el colombiano en 2021. Pantallazo Twitter Giro de Italia

Ante eso, Egan Bernal les ha respondido con un mensaje bastante esperanzador de cara a su regreso a las competencias, diciendo: “Pronto”.

Para muchos la recuperación de Bernal ha sido bastante buena, por lo que no se descarta que realmente el cundinamarqués esté buscando la carrera ideal para volver a ponerse un dorsal y empezar a tomar ritmo de competencia.

Desde hace casi un mes Egan ha estado en Europa ultimando detalles sobre su rehabilitación, además de volver a entrenar con algunos de sus compañeros de equipo, lo cual permite inferir que al menos ya hay un acondicionamiento para seguir el paso a otros corredores.

Incluso hace pocos días Egan cargó una foto en la que demostraba que ya podía montar bicicleta parándose en pedales.

El equipo por su parte ha manifestado que por ahora no hay nada planeado de cara a que su corredor estrella pueda aparecer en la lista de alguna de las siguientes competencias; no obstante, han confirmado que la idea del cafetero es poder correr antes de que se acabe la temporada 2022, pero reiteraron que no hay ningún plan por ahora.

Vale recordar que aunque el médico que trató a Bernal comentó que para finales de mayo ya podría volver a competir dado que ya se había recuperado de sus lesiones de espalda, entre otras, pues fueron más de 20 huesos rotos los que le encontraron al ciclista de Zipaquirá, la escuadra Ineos Grenadiers quiere llevar el proceso de recuperación completo con el pedalista esperando no correr riesgos de una lesión más complicada por alguna precipitación.

Por ahora, Egan ha dejado ver que se concentra en llegar al 100% de sus condiciones, al menos, para poder sentirse seguro para volver a estar al frente del equipo en las clasificaciones generales en las distintas carreras en las que querría estar.

Algo que se podría descartar para esta temporada es que pueda estar en algunas de las competencias de tres semanas que quedan por disputarse, como lo son el Tour de Francia y la Vuelta España, las cuales eran sus dos principales objetivos para el año en curso, pero tendrá que esperar por lo menos una temporada más para enlistarse en ellas.

