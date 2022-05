Eduardo Méndez: “No creo que haya otro pendejo que venga a tomar a Santa Fe, el único bobo fui yo”

Eduardo Méndez, habló sobre el tema y dejó en el aire comentarios que posiblemente no sean del agrado de la hinchada cardenal. Vía: Independiente Santa Fe

Tras la dura eliminación de Independiente Santa Fe, que completó dos campeonatos seguidos sin clasificar a la fase de cuadrangulares, el presidente del equipo Eduardo Méndez habló con Blog Deportivo de Blu Radio y dio sus impresiones del momento que atraviesa el club capitalino.

Méndez comenzó hablando sobre las críticas a su gestión, las cuales no han tenido ganancias deportivas. “Difícilmente me voy a poder ir, no creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado que está. El único bobo fui yo”.

Sobre la crisis económica que está viviendo el equipo cardenal desde varios sectores responsabilizan el austero manejo deportivo del presidente Eduardo Méndez. Cabe resaltar que el abogado penalista asumió su cargo en agosto de 2019, en reemplazo de Juan Andrés Carreño, quien no tenía la experiencia para asumir dicha responsabilidad.

El enfoque de Carreño durante su cargo no fue la parte deportiva, sino los negocios: habló de hacer un complejo hotelero, el famoso café, y el fútbol, al timón de Patricio Camps, se torció tras la clausura de la era dorada de triunfos del club y relevancia internacional con seis años consecutivos clasificando a torneos internacionales, con el título de la Copa Sudamericana 2015.

Sobre asumir la dirección administrativa de Santa Fe en medio de una crisis, Méndez confesó que: “el único responsable soy yo, que llegué en un mal momento, una crisis muy importante, pero quien me manda a ser pendejo”.

Méndez llegó en medio de una debacle económica, administrativa y deportiva, pues el club tenía una deuda de $16 mil millones, según le explicó el directivo cardenal al diario El Espectador. Además, Santa Fe sufrió la ausencia de un gran patrocinador, pues se dio la salida de Huawei donde hubo partidos en los que en su camiseta no contaba con ningún patrocinador.

Con muy poca inversión, recibiendo futbolistas a préstamo, Santa Fe ha tratado de competir. Sumado a esto, el equipo está sin director técnico, pues Martín Cardetti dejó su cargo a mediados del mes de abril tras perder, en condición de visitante, ante Millonarios.

Mientras se cierran las conversaciones con el uruguayo Alfredo Arias para que llegue a dirigir a Santa Fe, Méndez aclaró que no habrá inversión en futbolistas. “Al que venga ya le he dicho que debemos enfocarnos en las inferiores”.

Por otro lado, el pasado 19 de enero de este año, Supersociedades confesó en la audiencia pública un acuerdo de reorganización para que la institución pudiera reestructurar sus pasivos, bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, por deudas de más de $23.200 millones y explicó que el equipo cardenal tendrá un término de 11 años para pagar sus créditos mientras continúa funcionando de manera normal.

El posible nuevo director técnico de Independiente Santa Fe

Anunciada la destitución del argentino Martín Cardetti de la dirección técnica, el pasado 25 de abril, el bogotano Grigori Méndez y el exportero Agustín Julio se encargaron de dirigir al equipo en el tramo final de la fase del ‘todos contra todos’.

Recientemente, el periodista argentino César Luis Merlo publicó en su cuenta de Twitter que el uruguayo Alfredo Arias “tiene negociaciones encaminadas para convertirse en el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe”. Además, este sostuvo que, más allá del aspecto económico, la prioridad del entrenador ‘charrúa’ es “un proyecto deportivo con aspiraciones”.

El anuncio del nuevo estratega podría producirse en los próximos días, teniendo en cuenta que el ‘cardenal’ será uno de los primeros equipos en volver de vacaciones para iniciar trabajos en la pretemporada.

