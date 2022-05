Las nuevas rutas en el servicio de transporte que empiezan a funcionar este lunes en Bogotá

El Distrito dio a conocer nuevas rutas en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Foto: Secretaria de Seguridad

A partir de este lunes 16 de mayo habrá nuevas rutas en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Así lo anunció la Alcaldía de Bogotá, recalcando que miles de ciudadanos de las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Fontibón, entre otras, se verán beneficiados con la apertura de estos recorridos.

Una de las nuevas ruta zonales es la H715 Sena - KR 30 - El Uval, la cual funcionará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. Los domingos y festivos también prestará su servicio, pero de 4:30 a.m. a 9:00 p.m.

El servicio zonal 148 también presentó modificaciones desde este lunes, ya que se dividirá en dos rutas. La primera corresponde al L816 Dona Kiliana H816 Madelena, que operará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. Mientras que los domingos y festivos se movilizará entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. Y la segunda hace referencia al servicio D209 Villa Teresita H209 Galicia, el cual operará de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., y sábados, domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Les recordamos que pueden personalizar la tarjeta tullave para que reciban beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable”, señaló la empresa. La personalización de este documento no tiene costo y se puede recargar a través de la página web www.tullaveplus.gov.co.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

Otras rutas y cambios que entraron en operación recientemente:

La Alcaldía de Bogotá anunció en las últimas horas que habrá cambios en la ruta zonal 200, entre Unicentro y la localidad de Fontibón. A través de sus redes sociales, Transmilenio puntualizó que ahora el recorrido se denominará B326 Unicentro - K326 Prado Grande.

Cuando la ruta se diriga hacia Usaquén la podra identificar como B326 con el color verde, y cuando circule hacia Fontibón se llamará K326 con el color beige. Sin embargo, cabe aclarar que el recorrido seguirá siendo el mismo.

Adicionalmente, desde el pasado 11 de mayo entraron en operación dos rutas zonales nuevas. Una de ellas es la K-L329 Fontibón Brisas – San Martín de Loba, que prestará sus servicios de lunes a sábado de 3:30 a.m. a 10:00 p.m. Los domingos y festivos funcionará de 4:00 a.m. a 9:00 p.m.

Otra novedad es la ruta K-L329 Fontibón Brisas – San Martín de Loba.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

Entre otros anuncios del Distrito, el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, afirmó que la política pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones 2013-2040 tendrá como principal objetivo descarbonizar los sistemas de transporte de la capital del país.

“Bogotá cuenta con metas ambiciosas entre las que se destacan nuevas contrataciones de vehículos de cero emisiones en la flota de transporte público masivo a partir de 2022, para que en 2036 logremos alcanzar el 100 % de la flota amigable con el medio ambiente. De igual forma proyectamos que esta política nos permita tener el 100 % del transporte de carga, de la flota oficial del Distrito, del transporte escolar, y las ventas de motos y vehículos particulares de cero y bajas emisiones para el año 2040″, agregó en medio de panel ‘Bogotá MovetoZero: líder en compromisos público-privados’, realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

