“Todos los consumidores son enfermos y el Estado tiene que suministrarles la cocaína gratuita”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

En varias oportunidades el candidato presidencial Rodolfo Hernández ha manifestado su propuesta de que el Estado colombiano suministre cocaína a los adictos de esta sustancia para que así se acabe la demanda. En las horas de la mañana de este sábado, el político publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “La cocaína es el combustible de las bandas criminales y para acabarla hay que acabar con la demanda”.

Estas palabras se suman a lo que dijo el pasado viernes 13 de mayo en una entrevista con W Radio, en el espacio radial, aseguró que en un Estado capitalista, la forma de acabar con el comercio de la droga es acabando con la demanda. Por lo que planteó lo siguiente: “Todos los consumidores son enfermos, a esos enfermos hay que medicarlos y el Estado tiene que suministrarles la cocaína gratuita. Cuando se le suministre la cocaína gratuita a esa masa de consumidores, se acaba la demanda y, por lo tanto, la oferta se muere y se acaba el tema”.

Sumado a esto, en días pasados, el candidato presidencial se refirió a este asunto y señaló que “el Estado debe hacer un inventario de quienes son los consumidores para así reconocer quienes son enfermos y necesitan la droga con fines médicos. Cuando el Estado haga eso y entregue la cocaína medicada, se acabó el negocio, porque no hay demanda y si no hay demanda ¿Quién se pone a cultivar productos que no tienen demanda?”

A propósito, aclaró que no se trata de estimular el consumo de droga a través de una oferta libre, sino de atender la demanda de drogadictos que son considerados como enfermos. Sin embargo, ha reconocido que “Colombia difícilmente lo puede hacer unilateralmente, por lo que debe impulsarse a través de las Naciones Unidas”.

Para luchar contra el narcotráfico, el exalcalde de Bucarmanga, propone en su plan de gobierno implementar modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos que provienen del cannabis y la hoja de coca.

En el texto se puede leer que para lograr esa unión, en todas las regiones del país se apoyará la generación de dicha industria con el objetivo de que se intervenga, por ejemplo, “en el proceso del cannabis medicinal, de la amapola y de la coca en aceite, así como otros derivados. Esto tendrá como efecto colateral una contribución a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, incidiendo en la reducción de la violencia al afectar la financiación de grupos armados al margen de la ley”.

Pero esta propuesta va más allá, y Hernández en su ruta de trabajo de ganar la Presidencia de la República, expone que: “Un producto en donde el país puede hacerse muy fuerte es el cannabis medicinal, pues hay mucha tierra que podría dedicarse a este promisorio cultivo, como lo demuestra la gran cantidad de inversión extranjera que ha llegado para producirlo en muchas regiones del país. Prácticamente el cannabis puede sembrarse en todo el territorio nacional y podría ser una excelente alternativa en el programa de sustitución de cultivos”, indica el programa de gobierno.

El asiparante a la presidencia aseguró que Fedesarrollo considera que hay posibilidades de llegar a exportaciones de 1.700 millones de dólares a 2030, con la ventaja de que ya se trabaja en tres frentes: las semillas, el extracto con el activo farmacéutico y los productos finales, con el agregado de que podría llegar a generar 44.000 empleos directos.

