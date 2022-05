Túmbalos: el merengue con el que Gustavo Petro hace campaña y le tira pullas a Duque, Fico y Char

El merengue de Petro contra los políticos de derecha en Colombia. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

En menos de dos semanas, el candidato presidencial Gustavo Petro se volverá a medir en las urnas para ver si, luego de dos intentos, logra ser presidente de Colombia. Aunque sus apuestas han sido enfocadas en las regiones con discursos en plaza pública, esta vez sorprendió a sus seguidores con un video en sus redes sociales donde, con una pegajosa canción de merengue, promociona su eventual mandato.

El sencillo de 57 segundos es un remake de la canción de reguetón ‘Mujeriego’ del colombiano Ryan Castro. Petro, por su parte, tituló la canción como ‘Túmbalos’ y en ella plasma sus marcadas diferencias políticas con varios personajes de la derecha como el presidente Iván Duque y los exprecandidatos presidenciales Álex Char y David Barguil.

En las imágenes, inclusive, aparece el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y la exministra de las TIC, Karen Abudinen. En la letra, por ejemplo, hay señalamientos donde se asegura que “por culpa de Duque, de Uribe y de los Char nos volvimos más pobres y ahora quieren más”.

El merengue incluye videos del presidente Duque demostrando sus dotes de baile. Es más, aparece la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dando una voltereta al ritmo de otra conocida canción de ese ritmo de música latina.

“Ay, ay, ay, túmbalos tu primero. Cógeles la plata y vota por Petro. Cuando vendes tu voto te dejan es en cuero”, dice otra de las estrofas de la canción del candidato del Pacto Histórico.

El líder de la Colombia Humana se limitó a publicar la canción en su perfil de Twitter y solo escribió su nombre en la descripción. En este video, además, hay una pulla contra Federico ‘Fico’ Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, el competidor electoral más cercano de Petro, según las encuestas.

Al final se le escucha decir al exalcalde de Medellín una de las frases por las que más se la ‘han montado’ en las últimas semanas: “Plata es plata”, que la mencionó durante la Feria del Libro de Bogotá cuando se refería a la reforma tributaria y cómo haría para conseguir fondos para el país en un eventual gobierno suyo.

Escuche ‘Túmbalos’ aquí:

El merengue de Petro en campaña

En tan solo minutos, el video de ‘Túmbalos’ ya cuenta con más de 2 mil likes y cientos y miles de comentarios tanto a favor como en contra de la pieza publicitaria que se conoció este sábado 14 de mayo.

No ha sido lo único por lo que Petro ha sido tendencia este fin de semana, su reciente entrevista en la revista Semana también ha dado de qué hablar en el país dadas sus declaraciones sobre el presidente Iván Duque y otros temas de la coyuntura nacional.

Petro aseguró que se siente “contento” pero no “alegre” de su eventual triunfo en las elecciones presidenciales. Sin embargo, asegura que no canta victoria y dice que hará como Santo Tomás, que “hasta no ver no creer”.

Durante uno de los diálogos, el también senador aseguró que creía que en el 2018 el entonces candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, sería el presidente. Sin embargo, el panorama fue diferente, como es sabido, pues Iván Duque fue quien se llevó la victoria.

“El Partido Liberal se fue con Duque, como suele suceder, y terminé ‘engargolado’ de nuevo, pero positivamente, porque fui subiendo, subiendo y terminé en la segunda vuelta”, señaló el también exalcalde de Bogotá, a su vez que mencionó que debido a la supuesta mala gestión del presidente Duque él se fue posicionando hasta hoy ser uno de los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones.

