Miguel Ángel López, el ciclista al que su enojo lo debilita como la kriptonita a Superman

Faltaban apenas 15 días para el inicio de la Vuelta del Porvenir 2011, la competencia que expone a los jóvenes talentos del ciclismo en Colombia. Un muchacho de 17 años, ‘menudito’, no muy alto, de piel clara y ‘monito’, entrenaba en el centro de Sogamoso, una de las 15 provincias del departamento de Boyacá, con la intención de destacar en aquella competencia, que se celebra desde 1985.

De un momento a otro, dos ladrones se atravesaron en su camino, como si se trataran de un par de obstáculos que normalmente evitaba en las carreteras. Querían su bicicleta, ese ‘caballito de acero’ que con tanto esfuerzo le habían regalado sus papás, dedicados al campo, y con el cual había aprendido a escalar en las cuestas de su tierra: la fría pero a la vez cálida Pesca, en Boyacá. Sin embargo, cuando cualquier otra persona habría decidido entregarla con resignación, Miguel Ángel López se opuso y los enfrentó, pese a que las amenazas tenían un cuchillo de por medio.

“Con mi apariencia y mi cuerpo, los ladrones pensaron que de un empujón me la quitarían, pero no fue así”, dijo ya hace un tiempo el corredor colombiano. De recuerdo le quedaron dos puñaladas en su pierna derecha, pero, por fortuna, sin consecuencias graves.

Así fue como surgió el apodo que hoy resuena en todo el mundo: ‘Supermán’. Su apadrinamiento se le debe una de las glorias del ciclismo colombiano en la década de los 80: Rafael Acevedo, quien le ayudara a Luis Alberto Herrera a conquistar la Vuelta a España de 1987, siendo un gregario de lujo. De su mano, López pulió sus condiciones como escalador y ganó tanto la clasificación general como la clasificación de la montaña del Tour de L’ Avenir 2014, una de las carreras más importantes para corredores jóvenes en el mundo. Fue cuestión de un mes para que el la escuadra kazaja Astana se interesara en él para la campaña 2015.

El vuelo en primera clase, un viejo recuerdo:

Dando un salto al vuelo de 2017 ‘Supermán’ terminó su primera carrera de tres semanas: la Vuelta a España, y con ‘moñona’ de victorias de etapa: 5, 11 y 15. El ‘muchachito’ de Pesca ya estaba dando de qué hablar en Europa, y así lo resaltó Acevedo durante la travesía ‘ibérica’. “Tiene una gran virtud, es disciplinado. Si no hay disciplina no hay éxito. Es un deportista de excelente nivel y es responsable, es un buen amigo y me consta que es un buen hijo. Lo tiene todo para ser un extraordinario deportista”, sentenció en una entrevista con el diario AS.

Sentarse y presenciar el vuelo 2018 de ‘Supermán’ tenía la misma satisfacción que gozar de la primera clase de un avión —o eso es lo que cuentan—. En una época en la que la tecnología se apoderó del ciclismo, entre potenciómetros, números y vatios, el colombiano no le tuvo miedo a atacar, a intentar sacudir a los demás corredores. Sin duda, un corredor de la ‘vieja escuela’, en la que las sensaciones eran la medición por excelencia.

En aquel año el podio del Giro de Italia y la Vuelta a España tuvo a un mismo protagonista: Miguel Ángel López. El boyacense fue tercero en ambas grandes vueltas, convirtiéndose, de paso, en el mejor corredor entre los jóvenes. Cuál era el próximo pedalazo: ¿Una victoria en la general?, ¿otros podios?, ¿ampliar el registro de los triunfos de etapa? No, ninguna de las anteriores.

¡Mayday, mayday! Un historial de polémicas:

Si hay algo que ha caracterizado a ‘Supermán’ López, dicho por quienes más lo conocen, es su temperamento, ese fantasma que, en algunas ocasiones, se aparece en las carreteras. “Miguel es un hombre que le gusta que reine el buen ambiente, pero cuando se le salta el genio es más bravo que encima de la bicicleta”, dijo hace algunos años en El Tiempo su compatriota Hernando Bohórquez, con quien compartió en el equipo de Boyacá en sus inicios.

Es imposible obviar los incidentes que ha tenido Miguel Ángel en los últimos años. En la etapa 20 del Giro de Italia 2019, por ejemplo, un aficionado lo hizo caer en pleno ascenso y, contrario a subirse nuevamente en su bicicleta, el corredor ‘cafetero’ lo golpeó y le reclamó enfurecido. Mucho se habló de una posible sanción, no obstante, la organización de la carrera descartó esta opción al considerar que “fue una reacción humana”.

Pero las polémicas no terminaron en esa temporada. Unos meses después, en la Vuelta a España, López sufrió un resbalón con el esloveno Primoz Roglic y otros tantos ciclistas en la novena etapa. Los integrantes del equipo Movistar aceleraron el paso, intencionalmente o no, y trataron de sacarle tiempo a los afectados.

Supermán, muy a su estilo, reprochó esta situación de carrera y señaló a la escuadra telefónica: “Está claro que los del Movistar son los estúpidos de siempre que se aprovechan de las oportunidades. No es la primera vez que pasa”. Además, calificó que fue una acción “de mierda”: “Así no se gana, es una falta de respeto y creo que no son capaces. A ver si alguna carrera la ganan de frente, atacando, como se deben ganar las carreras”.

El 2020 tuvo ‘unas de cal y otras de arena’, como se dice popularmente. En el Tour de Francia se impuso en la etapa ‘reina’ dejando una imagen poco vista en esta época: dejó en el camino al dúo maravilla de Eslovenia: Roglic y Tadej Pogacar en el ascenso al durísimo col de la Loze, un escenario guardado para los escaladores natos. El colombiano se metió tercero de la general, pero en la contrarreloj de la etapa 20 tuvo su “día malo”, como él mismo lo confesó. Ahí se le escapó el podio en su primera participación en la ‘gran boucle’.

Detrás de lo que se ve en televisión hay una gran cantidad de sensaciones, reproches, aciertos y preocupaciones. Ni el Congreso de la República tuvo tantas mezclas ideológicas. Luego del Tour, Miguel Ángel corrió el Giro de Italia, en el cual llegó la caída en la contrarreloj de la primera etapa. El colombiano iba agarrado de su manillar, se soltó durante un pequeño tramo para cambiar de posición y, para su mala fortuna —o despiste—, pasó por un bache en la carretera que lo terminó mandando al suelo. Lesión y abandono.

El capítulo más sonado de esta historia fue el abandono de la Vuelta a España 2021. En la etapa 20, López desistió de pedalear y abandonó la competencia. El propio corredor reconoció que quedó como “el malo del paseo y el que me llevo las críticas”. No obstante, siempre dejó en claro que su decisión la tomó desde el plano personal y pensando en las diferencias con el Movistar. ¿Fue la decisión correcta? Cada quien saca sus conclusiones.

¿Qué pasa con el vuelo de ‘Supermán’ López?

Si bien Miguel Ángel ya ha demostrado sus cualidades para brillar en el World Tour, el panorama reciente no es muy alentador. En los últimos tres años, solo ha podido terminar una gran vuelta, y fue en aquel Tour de Francia 2020. Desde entonces, tenemos que hablar de cuatro abandonos consecutivos. El último escollo tuvo lugar hace una semana, en el Giro de Italia 2022. Una caída, sumada a un problema físico, sentenciaron su salida.

¿A qué se debe esta cadena de malos resultados y polémicas? Todo se resume a una mezcla entre componentes internos y externos, es decir, un grupo de cuestiones que están bajo su control y otros que hacen parte de la dinámica de lo impensado.

Factores internos:

Las reacciones de ‘Supermán’ durante las carreras le juegan en contra. El temperamento que siempre lo ha caracterizado es hoy uno de los factores que terminan perjudicándolo. Así lo reconoció el periodista especializado en ciclismo, Édgar ’Pegatina’ Montoya, quien habló con Infobae Colombia, quien sostuvo que López es la representación de un corredor reactivo:

“Los comportamientos que tiene a veces como ciclista en vez de beneficiarle lo perjudican por ser una persona reactiva, (...) reacciona por cualquier cosa. Las condiciones que él tiene pueden ser todavía innatas”

Esta misma visión fue compartida por el entrenador Luis Fernando Saldarriaga, quien estuvo detrás de la formación de figuras del ciclismo nacional como Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Higuita. En entrevista con este medio, el técnico sostuvo que ‘Supermán’ debe “hacer mucho trabajo en control emocional, tener las ciencias aplicadas al deporte: psicología, nutrición y creo que se esta equivocando mucho en la asesoría que tiene”.

Por otro lado, Montoya enfatizó en que a ‘Supermán’ se le dificulta pensar con frialdad en momentos determinados de la competencia y, por el contrario, “reacciona en caliente” y se deja invadir por el “desasosiego” y la “impotencia”.

El profesor Saldarriaga aseveró que uno de los problemas internos de Miguel Ángel es la toma de decisiones en el pelotón:

“Cuando está con muchos corredores, le cuesta. Ese aspecto de diferenciar en qué fase está un equipo o un corredor y cuáles son las debilidades que tiene que escudriñar para tomar una decisión”.

Factores externos:

En la otra cara de la moneda hay cuestiones que no se pueden planear, y que, de un instante a otro, pueden cambiar completamente el panorama de un ciclista. Los problemas físicos, las caídas durante las etapas o enfermedades también forman parte del diario vivir de un ciclista, entendiendo a las velocidades a las que se transita y las condiciones climáticas. Llueva o queme el sol, ahí están en la carretera.

“Hay cosas que están alrededor de lo que ocurre en el ciclismo que a él, lamentablemente, le han ocurrido: el accidente en el Giro de Italia, el covid-19, una lesión que tuvo, eso es lo que le está ocurriendo”, aseveró Montoya.

Sin embargo, en contraparte, Saldarriaga sostuvo que un componente que parece ser externo o de suerte, como las caídas, también tienen un indicativo técnico, propio del ciclista, que es donde también falla el corredor boyacense: “Es básico volver al hecho de recordar todo el tema de conducción, la toma de curvas, el saber confrontar y estar en el espacio íntimo interior”, manifestó. Este último término corresponde a identificar la mejor ubicación dentro de un grupo de ciclistas”

¿Qué sigue en el vuelo de ‘Supermán’?

¿Qué esperar de Supermán López en el futuro? Hay algunas respuestas en las que tanto Montoya como Saldarriaga están de acuerdo. El hoy ciclista del Astana debe mejorar sus actitudes en momentos apremiantes para no perder el control, como pasó en la última Vuelta a España. Y, además, es esencial contar con un buen estado físico, que parte de una preparación adecuada.

“¿Miguel Ángel López se perdió como ciclista? No, yo no creo. Aquí lo que tiene que existir es la oportunidad de recuperar al muchacho para que esté en el Tour de Francia. Estando en el Tour, al haber perdido la oportunidad en el Giro y si tiene una concentración, se dedica, está metido en el cuento, deja de ser tan reactivo y más en una persona proactiva, yo considero que seguirá demostrando que es un gran ciclista”, sentenció ‘Pegatina’.

Entretanto, Saldarriaga expresó que, en la actualidad, se antoja difícil que López conquiste una gran vuelta, ese anhelado objetivo que le ha sido esquivo: “En el alto rendimiento no solamente tienes que tener las capacidades físicas: resistencia, fuerza velocidad, potencia, sino también las capacidades cognitivas, emocionales, toma de decisiones y no ha tenido un acertado comportamiento”.

Tras bajarse del Giro de Italia, la próxima escala sería el Tour de Francia, que iniciará el próximo 1 de julio. El reflejo del presente deja más dudas que certezas, pero el anhelo de ver la mejor versión de López es palpable entre sus aficionados. En su palmarés suma 22 victorias como profesional, y, con tan solo 28 años, todavía hay más capítulos por escribir. Ojalá, finalmente, ‘Supermán’ tome el vuelo que merece.

