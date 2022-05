Campuzano, Fabra y Villa clasificaron a la final de la Copa de la Liga Profesional con Boca Juniors

Boca Juniors logró eliminar al único club invicto de la temporada en la Copa de la Liga Profesional 2022, Racing Club de Avellaneda.

El equipo azul y oro avanzó a la gran final del campeonato apertura de primera división de Argentina en la tarde de este sábado 14 de mayo y ahora tendrá que medirse por el título nacional contra el club vencedor entre Tigre y Argentinos Juniors.

Con el 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, Boca obtuvo su cupo directo tras imponerse 6-5 por la vía de los penales gracias a las conversiones de Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Pol Fernández, Darío Benedetto, Sebastián Villa y Alan Varela.

La actuación colombiana de la tarde-noche en La Bombonera de Buenos Aires estuvo protagonizada por Frank Fabra, Sebastián Villa y Edwin Cardona, este último, anotador en la tanda definitiva desde los doce pasos y que celebró con un grito fuerte al portero cuando esquinó su remate al fondo de la red, pero procedió a alzar los brazos en son de pedido de perdón a la hinchada Xeneize por registrar la famosa “ley del ex” del fútbol:

En el desarrollo del compromiso, La Academia a cargo del exmediocampista de Boca, Fernando Gago, impuso su juego en los primeros 45 minutos. Con alta presión en la salida, Racing obligó a buscar pelotazos sin destino y a intentar jugadas en las que los volantes del equipo de Avellaneda aprovecharon para robar el balón cerca del arco de Rossi.

Las más claras del partido fueron para los dirigidos por Gago. Un mano a mano de Moreno y un remate sin destino de gol, fueron las aproximaciones de mayor peligro, aparte de algunos centros que buscaron a Enzo Copetti.

Boca no se sintió del todo cómodo en el juego reglamentario. El equipo de Battaglia no logró rematar al arco en esos 45 minutos. Benedetto, Villa y Romero terminaban lejos de Chila Gómez y las ideas creativas de Pol no dijeron presente en el estadio de Lanús.

En el complemento se vio una versión diferente de Boca, que apostó por un juego más de control, mientras que Racing disminuyó la intensidad de la presión en la salida. Sin embargo, La Academia siguió siendo protagonista del juego, aunque sin el toque final que le permitía ir adelante en el marcador.

Con el correr de los minutos, Varela, Pol Fernández y Ramírez siguieron sin encontrar su lugar en el campo de juego. Miranda y Alcatraz, por su lado, encontraron varios espacios en el centro del verde césped para aterrorizar la defensa Xeneize. A los 18′, Alcaraz pisó el área rival y, a pesar de la comodidad, falló un cabezazo que podría haber sido el primer tanto.

Entrando en el tramo final, el partido perdió forma, y ambas nóminas comenzaron a apostarle al “gol gana como sea”, que finalmente nunca llegó, mientras ambos planteles buscaban proteger el cero en sus vallas. Finalmente, el colegiado central, Facundo Tello, pitó y la semifinal se fue a definición por punto del penal.

Frank Fabra recibió cartulina amarilla por protestar al minuto 87, pero jugó como titular los 90 minutos del compromiso junto a Sebastián Villa. Ambos recibieron calificaciones de 6,6 y 6,5 sobre 10 por parte del portal SofaScore.

Por su parte, Cardona ingresó al minuto 90+4, con la intención de que cobrara en la tanda definitiva. Quien estuvo replegado a la suplencia en toda la semifinal en la Bombonera fue el oriundo de Tamalameque, Cesar, Jorman David Campuzano Puentes.

SEGUIR LEYENDO: