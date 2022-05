Arrollan con lujoso carro a ladrones de reloj avaluado en 40 millones de pesos en Bogotá

Imagen suministrada por Secretaría de Seguridad

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá, se trata de un intento de robo que terminó con un accidente vehicular en el barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero. El sábado 14 de mayo, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un hombre que se transportaba en un carro BMW, los delincuentes hurtaron pertenencias valiosas, entre ellas un reloj Cartier avalado en 40 millones de pesos pero no lograron escapar debido a que el conductor se dio a la persecución de los ladrones quienes habrían accionado un arma de fuego contra él.

Según Angelo Schiavenato, la víctima, los criminales que le habrían hurtado el lujoso reloj al percatarse que los estaban siguiendo accionaron un arma de fuego contra él, por lo que decidió impactarlos con su BMW para salvaguardar su integridad. El choque fue entre una camioneta, la motocicleta de los ladrones y el lujoso vehículo de la víctima, pese al fuerte impacto, no se registró ningún herido de gravedad pero sí fueron capturados por la Policía de la estación de Chapinero la pareja de criminales.

“Yo iba para una reunión y me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron un reloj Cartier, dos celulares y una cadena. Me dijeron que me quedara quieto y ellos arrancaron y dispararon ... Para evitar que siguieran, porque ellos dispararon primero los atropellé, los arrollé, porque si no ellos iban a seguir disparando. Luego salieron corriendo y gracias a la Policía lograron ser capturados”, señaló Angelo Schiavenato, abogado, a los medios de comunicación sobre la tensa situación que sufrió la mañana del sábado.

Comandante de la Estación de Policía de Chapinero, Teniente Jeison López indicó a la prensa: “Casi que inmediatamente llega la patrulla del cuadrante de aquí de la jurisdicción, verifica la situación, hace la persecución y se termina con la captura de dos sujetos, uno de ellos con un arma de fuego”.

Las autoridades también señalaron que los dos sujetos capturados ya tenían antecedentes judiciales por los delitos de hurto agravado y calificado y tráfico de estupefacientes. El Teniente López indicó que ambos sujetos son oriundos de la ciudad de la eterna primavera:

“Lo que hemos encontrado es que los antecedentes los tienen desde la ciudad de Medellín de donde son, aproximadamente tiene una edad de 27 y 23 años”.

Los objetos hurtados al abogado Angelo Schiavenato ya fueron devueltos incluyendo el lujoso reloj Cartier avaluado en 40 millones de pesos. Las autoridades avanzan en la investigación para poder esclarecer sí la banda de paisas ataca en ambas ciudades o solamente lo hace en la capital de la república.

En el Twitter oficial de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, varios usuarios reaccionaron a la información publicada por el Distrito, donde apoyaron la reacción del abogado al atropellar a los delincuentes. Además, resaltaron que ese tipo de iniciativas se debe tomar para ‘autoprotegerse’; por otro lado, denunciaron la situación de inseguridad que se vive en la capital, cuestionando la falta de fuerza pública en ciertos puntos tensos de la capital.

