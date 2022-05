Mario Alberto Yepes sería despedido de su función como directivo en la Federación Colombiana de Fútbol

El excapitán de la Selección Colombia saldría de su función como director en la FCF. Foto de Colprensa.

El jueves 23 de enero de 2020, el experimentado excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, fue presentado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como nuevo director deportivo. En aquel momento el presidente de la Federación, Ramón Jesurún y el entrenador de la Tricolor en aquel momento, Carlos Queiroz, le dieron la bienvenida.

Dos años después, la Selección Colombia se quedó sin cupo al Mundial de Catar 2022, pues de la mano de Reinaldo Rueda no pudo recuperar el rumbo, por lo que, tras la eliminación, FCF rescindió de su contrato. Sin embargo, la figura de Mario Alberto Yepes no había sido mencionada.

Ahora se dio a conocer que la salida de Mario Alberto Yepes ya está en proceso y que esta podría ser anunciada en los próximos días. Al parecer, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de Difútbol (División de Fútbol Aficionado), Álvaro González Alzate no tiene la mejor relación con el exjugador.

Esta información fue confirmada por el periodista Gustavo López, quien aseguró que, “en las próximas horas se haría oficial la salida de Mario Alberto Yepes como Director Deportivo de la FCF. El ex zaguero central ocupaba el cargo desde el 23 de Enero del 2020. Lo buscó, lo luchó y lo logró Álvaro González Álzate, quién nunca lo quiso”.

Hace algunas semanas, el periodista Carlos Antonio Vélez se cuestionó por el cargo que estaba desarrollando el excapitán de la Selección Colombia y señaló que, “hasta el momento hemos hablado de técnicos, jugadores y dirigentes, pero hay un tipo extraño a la sombra. ¿Cuál es su función?, ¿cuál es su aporte?”.

Incluso mencionó en aquel momento que al momento de la llegada de Yepes al equipo, Álvaro González le advirtió que esto no era una “buena idea” para el futuro. “Ramón Jesurún le han dicho mil veces, tenga cuidado, no ha parado bolas. Está en las actas del Comité Ejecutivo de la Federación, desde el primer día Álvaro González le advirtió que no era buena idea, quedó consignado y se ha repetido varias veces. Mañana no se vayan a quejar, pero sería bueno ponerle la lupa a lo que ha hecho en la Federación”.

Con respecto a su permanencia señaló que, ”¿Tiene teflón, parece, para un tercer técnico?, estuvo a la sombra de Queiroz, se lo dejó imponer y ahí está el resultado. Reinaldo no le dio bola y no se sabe qué es peor, si darle o no darle bola. ¿Cuál es su influencia?, ¿es realmente positiva? ¿en qué ayuda? , ¿lo tienen en cuenta de verdad?, ¿a la sombra qué hace?”.

Incluso el periodista reveló el salario de Yepes en la Federación Colombiana de Fútbol. “¿Vale la pena gastarse 50 millones de pesos mensuales, sin retorno visible?”, aseguró y luego se volvió a cuestionar sobre su presencia en la FCF, “¿su trabajo es de demolición silenciosa?, ¿Para qué sirve?, ¿su trabajo es el de la hormiga en beneficio de terceros?, ¿su presencia filtra información privilegiada?, ¿es un caballo de Troya?, ¿sus nexos con personas como Córdoba y demás apunta a qué?”.

Entre las funciones de Mario Alberto Yepes estaban el de Coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento y actividades de los futbolistas y de las selecciones nacionales, organizar el crecimiento de la infraestructura deportiva y los equipamientos. También era el responsable de mantener la comunicación y armonización de los jugadores con los cuerpos técnicos, entre otros.

