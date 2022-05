Las cerca de 30 pruebas de la Fiscalía contra Fabián Sanabria, el profesor universitario acusado de acceso carnal violento

Fabián Sanabria (Colprensa – Mauricio Alvarado).

A comienzos del pasado mes de mayo, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al profesor de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, por el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza, luego de haber sido denunciado por uno de sus estudiantes, Steeven López , y por otros jóvenes.

Luego de que los hechos se conocieran y se llevara a cabo la audiencia de acusación en su contra, Sanabria ha insistido en su inocencia y ha calificado el caso como un ‘falso positivo judicial’ en su contra, declaraciones que ha realizado a través de su canal de YouTube, donde eventualmente publica videos con reflexiones personales. Sin embargo, en las últimas horas, la revista Semana reveló que tuvieron acceso a 30 pruebas que la Fiscalía presentará contra el docente.

El medio, al que Fabián Sanabria se refirió como ‘pasquín’ y acuso de tener algo en su contra por su posición política en un video que publicó hace 11 días, señaló que en el expediente que se viene preparando para su caso hay exámenes de laboratorio, peritajes, entrevistas a las víctimas, evaluaciones médicas y psicológicas, historias clínicas y conversaciones que el mismo Sanabria tuvo con una de sus víctimas.

El caso más sonado fue el del estudiante de 25 años Steeven López, quien fue el primero en denunciar públicamente a Sanabria y detallar a las autoridades y medios nacionales las atrocidades de las que fue víctima. López ha dado a conocer que se contactó con el maestro por la admiración que sentía hacia él y que Sanabria lo invitó a su casa para ayudarle con una oferta de trabajo. “En la habitación, me intenta besar y yo le digo que no, que él no me gusta. Cuando yo lo rechazo, me dice que me deje ‘consentir como los gatos’ (...) Le digo que me quiero ir, me dice que no me deja ir hasta que no lo haga (...) Cuando él me da con el cinturón, yo entré en shock total. A mí, mis padres jamás me golpearon. La única vez que intenté gritar, me tapó la boca. Me decía que no hiciera las cosas más difíciles”.

Sanabria ha negado las declaraciones del estudiante, incluso negó conocerlo, pero el reporte de Medicina Legal, firmado por el profesional forense Alfonso Carrasquilla, concluyó:

“López se sintió sometido físicamente frente al presunto agresor, y el hecho de encontrarse en un sitio que no era conocido para él, que según lo manifestado se le había colocado seguro (candado) a las puertas, llevó a la sensación de perder la vida y que permitiera los supuestos actos abusivos”, según el documento de nueve páginas citado por la revista.

En la foto: Fabián Sanabria, profesor acusado de presunto abuso sexual. (Colprensa - Juan Páez).

Sin embargo, son las declaraciones de otras víctimas las que llegan para reforzar la investigación en su contra. Uno de los testimonios a los que accedió la revista Semana fue el de Néstor Iván Gamba, quien fue alumno de Sanabria. Los abusos de los que fue víctima este joven también ocurrieron en la vivienda del maestro, hasta donde Gamba iba a recoger fotocopias de lecturas para todos sus compañeros, “se bajó la cremallera del pantalón y sacó su pene, me pidió acariciarle, y dirigió mi mano sobre él (...). Me dijo algo de probar cosas nuevas, tomó mi mano, me hizo acariciarlo, lo masturbé por algún tiempo, él también toca mi pene y lo masturba”, es el relato del joven a la Fiscalía.

También se conoció el testimonio de Joan Sebastián González, un joven caucano que señaló que Fabián Sanabria le ofreció un trabajo a cambio de favores sexuales, pero ante su negativa le hizo perder el empleo que ya tenía.

“Ante mi negación a sus cumplidos se sintió retado a manifestar su poder haciendo cada vez más incisivos comentarios como ‘tienes cara de gato’, ‘¿por qué eres tan bravo?’, ‘lo que te hace falta es que te consientan’. Todos acompañados de gestos morbosos, estirando sus labios”; como este, hay relatos de otros estudiantes.

A través de su video publicado en YouTube, desde su vivienda y con música clásica de fondo, Sanabria insistió en su inocencia. “Vamos a demostrar con mi defensa que esos presuntos hechos de hace casi 10 años jamás ocurrieron, tengo la certeza de mi absoluta inocencia (...) Contamos con todas las pruebas para demostrar mi total inocencia”. Finalmente recalcó que sí existen los ‘falsos positivos por abusos sexuales’ y se comparó con el actor estadounidense Johnny Depp para señalar que hay personas que “acusan falsamente”.

