JEP cerró incidente de desacato contra director de Dijin por las audiencias de alias Otoniel

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el viernes 13 de mayo que cerró el incidente de desacato al general Fernando Murillo, director de la DIJIN de la Policía, por la presencia de agentes armados durante las declaraciones de alias Otoniel.

Para llegar a esta determinación, desde la JEP explicaron que, tras evaluar las pruebas y escuchar el testimonio del general Murillo, se pudo concluir que las acciones de la Policía fueron válidas, no interfirieron con el desarrollo de las audiencias en las que Otoniel rindió su testimonio, pues según registraron en W Radio, ninguno de los oficiales de la Policía se mantuvo dentro de los recintos, respetándose la reserva del proceso.

De acuerdo con la decisión de la JEP citada en Blu Radio, “no se observa que el mayor general Murillo haya obstaculizado la labor de justicia y verdad del Sistema Integral. Por el contrario, el acceso a las instalaciones ha sido facilitado por las personas encargadas de la custodia del señor David Úsuga y por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se ha permitido el acceso de equipos electrónicos y de grabación, computadores, cámaras y teléfonos celulares. También se ha permitido el acceso de vehículos a las instalaciones donde se encuentra detenido el señor Úsuga David, facilitando el trabajo de los funcionarios de la JEP”.

Conforme con información de Semana, el general Murillo argumentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento que la presencia de uniformados en la sala de audiencias fue por motivos de seguridad nacional, por lo que la Policía tomó las medidas necesarias para evitar la fuga del exjefe del Clan del Golfo o un posible atentado en su contra.

Vale recordar que la JEP abrió el incidente de desacato contra el general Murillo el pasado 24 de marzo, luego de que fuera suspendida por segunda vez consecutiva la audiencia de alias Otoniel, en vista de que la magistrada Nadiezhda Henríquez consideró que no estaban dadas las condiciones para atender las declaraciones del hoy extraditado líder del Clan del Golfo.

Durante la audiencia del 22 de marzo, la defensa de alias Otoniel y la JEP solicitaron a la magistrada que estas se desarrollaran en condiciones de completa privacidad, ya que esperaban que Úsuga pudiera realizar algunas declaraciones más amplias y más detalladas de algunos hechos.

Ante esto la magistrada le solicitó a la Policía que no hiciera parte de la guardia y no estuviera presente en la audiencia, condición que no fue acatada por las autoridades, que consideraron que no había un escenario adecuado de seguridad, por lo que en irrumpieron en dos ocasiones en el recinto, siendo esta la razón por la que la magistrada Nadiezhda Henríquez suspendió la diligencia.

Alias Otoniel se declara no culpable ante tribunal de Brooklyn, Nueva York

Es importante mencionar que el pasado 5 de mayo, ante una juez del tribunal de Brooklyn, Nueva York, el líder del Clan del Golfo se declaró no culpable por los cargos que enfrenta por delitos asociados al narcotráfico y su abogado pidió un juicio con jurado.

Otoniel se presentó en la audiencia con un atuendo de color naranja y con tapabocas. La defensa del narcotraficante, Arturo Hernández, aseguró que su cliente renunció a solicitar su libertad bajo fianza mientras comienza el juicio y pidió que ese proceso sea con jurado.

Por su parte, la jueza Vera Scanlon, subrayó la complejidad del caso, teniendo en cuenta las pruebas recogidas por la Fiscalía y por el periodo de tiempo que abarcan los delitos. Por esa razón, el tribunal ordenó una nueva diligencia para el 2 de junio mientras, el detenido será sometido a exámenes médicos.

A Úsuga se le acusa de conformar una empresa criminal, y de conspiración para producir y distribuir cocaína con la intención de hacerla llegar a Estados Unidos entre el año 2003 y octubre de 2021. El líder del Clan del Golfo podría enfrentar una pena de 20 años de prisión o incluso cadena perpetua.

