‘MasterChef Celebrity’: langostinos crudos, el error que le costó la salida a Christina Campuzano

Christina Campuzano fue la eliminada de la competencia de MasterChef Celebrity. Tomada de Canal RCN.

Cuatro participantes se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación presentado en la noche de este jueves en ‘MasterChef Celebrity’. Aida Morales, Christina Campuzano, Tatán Mejía y Chicho Arias, quienes perdieron en el pasado reto de salvación contra Manuela González e Isabella Santiago, y lograron que el chef Nicolás de Zubiría perdiera el invicto que tenía a lo largo de las temporadas que ha entregado el programa.

Para esta oportunidad, los cocineros contaron con diferentes tiempos a la hora de ejecutar su preparación, por ejemplo, Tatán Mejía tuvo un lapso de 30 minutos para ejecutar una preparación a base de langostinos y ostras; para Chicho Arias le fueron asignados 40 minutos para presentar un plato que le permitiera avanzar una semana más en la competencia.

“Yo salgo a entrenar y tengo el control de la moto y me preparo para una carrera que sé por lo general como es, pero aquí está jugando … no es mi fuerte. Vamos a creer y echar pa’lante porque, qué más”, expresó Tatán Mejía.

Y es que Manuela González trató de orientar todo el tiempo desde el balcón a su compañero, pero la preocupación era evidente entre quienes estuvieron observando todo el tiempo la ejecución de la preparación del plato del motocrossista, como fue el caso de Estiwar G, quien mencionó: “ese plato de Tatán está muy sencillo la verdad, son tres langostinos y unas ostras”.

Con sus preparaciones terminadas, el deportista y el comediante fueron retirados de la cocina mientras sus compañeras terminaban sus platos, en ese momento el estrés se apoderó de Christina Campuzano, quien le pidió en repetidas ocasiones a sus compañeros que estaban en el balcón que no la distrajeran porque necesitaba completa concentración para este reto para el que dispuso de 50 minutos.

Le puede interesar: “Ese día nos metieron mucho la mano”: James Rodríguez sobre el juego de Colombia ante Brasil en 2014

Christina Campuzando ejecutando la preparación mientras pedía a sus compañeros que le dejaran de hablar para no desconcentrarse. Tomada de Canal RCN en vivo

“Si les pido ayuda o algo se está quemando me dicen, pero de resto, no me hablen tanto porque la verdad necesito estar concentrada y eso (que me hablen) me desconcentra”, señaló Campuzano.

La mayor ventaja en la competencia la tuvo Aida Morales, pues la actriz tuvo una hora y ejecutó una preparación que conoce a la perfección pues es el plato preferido de su esposo.

Uno a uno fueron pasando los participantes al atril, el primero fue Chicho Arias, quien elaboró una cazuela a la que le dio el nombre de “Tiro al aire”, un plato dedicado a su abuelo Gustavo, además, recibió buenos comentarios de los jueces pues el sabor estaba en el punto y muy bien equilibrada.

Le siguió Aida Morales, quien presentó una cazuela de mariscos llamada “Mi flaco reloaded”, en honor a su esposo: “yo sé a qué sabe mi cazuela”, finalmente, estos dos platos fueron los elegidos por los chefs para subir al balcón.

En tercer lugar, pasó al atril Christina Campuzano con un plato llamado “Mis tres langostinos”, que recibió algunas críticas por parte de los jurados porque no entendieron el motivo por el que la actriz decidió llevar el caldo aparte. Además, los langostinos los presentó con poca cocción.

El último en pasar fue Tatán Mejía, quien presentó un plato llamado “Pa’ellos”, sin embargo, la preparación del deportista, aunque sencilla, tuvo buenos comentarios de los jueces.

Christina Campuzano presentó una preparación con langostinos crudos y los chefs no entendieron por qué puso el caldo aparte. Tomada de Canal RCN.

La elegida para abandonar la cocina fue Christina Campuzano, por cuenta de unos langostinos mal cocinados, y dejó un emotivo mensaje a su salida:

“Para mí estar en MasterChef fue un regalo que me dio Dios, un regalo que llegó a mi vida y que recibí con los brazos abiertos. Me voy contenta porque tuve una final increíble con estos 4, para mí fue un regalo (…) somos el equipo más divino que ha pasado por esta competencia, me llevo la amistad de todos ustedes, los amo con todo mi corazón y que gane el mejor”, fueron las palabras de despedida de la actriz.

SEGUIR LEYENDO: