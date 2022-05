“Ese día nos metieron mucho la mano”: James Rodríguez sobre el juego de Colombia ante Brasil en 2014

James Rodríguez contó detalles del juego ante Brasil en 2014. Foto: Al-Rayyan

En Brasil 2014, luego de 16 años de ausencia, la selección Colombia regresaba a una Copa del Mundo tras varios procesos que fracasaron en el camino en su intento por clasificar a un Mundial. El gran artífice de esa gesta fue el argentino José Néstor Pekerman, que potenció a una gran camada de jugadores que venían de tener buenas presentaciones en las selecciones juveniles.

El combinado nacional clasificó en la tercera posición de las Eliminatorias de la Conmebol por detrás de Brasil y Argentina. Aquel equipo contaba con un Radamel Falcao García en todo su esplendor, como también con la experiencia de Mario Alberto Yepes, que en su rol de capitán fue el líder de ese equipo.

Antes de la llegada de José Néstor Pekerman, el actual entrenador de Águilas Doradas, Leonel Álvarez, estuvo al frente del equipo en los primeros tres partidos en las clasificatorias con un saldo de cuatro puntos que derivaron en su salida. No obstante, el exjugador de Atlético Nacional fue quien le dio la oportunidad de James Rodríguez en la selección Colombia, en la que debutó de manera oficial en el triunfo ante Bolivia 2-1 en La Paz.

El actual jugador del Al Rayyan de Catar se ha convertido en un streamer en la plataforma Twitch, donde constantemente hace trasmisiones en vivo contando varias anécdotas de su carrera profesional. Precisamente, en su última publicación en dicha red social, James Rodríguez estuvo acompañado por el utilero Héctor Fabio Amaral.

Durante la trasmisión, Amaral trajo a colación el tema de Brasil 2014 y afirmó que en el juego por los cuartos de final ante Brasil era imposible que Colombia logrará ganar. “Sí o sí, Colombia perdía”. A lo que James Rodríguez añadió: “Ese día nos metieron mucho la mano”.

Del mismo modo, James Rodríguez también habló de la jugada en la que el árbitro español, Carlos Velasco Carballo, sancionó una falta del cucuteño sobre el central David Luiz que el mismo afectado cobró para poner el 2-0 a favor de la pentacampeona del mundo en el Arena Castelão de Fortaleza.

“En el foul que hago para el gol de David Luiz. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla... No puede ser tan descarado”.

El ex Real Madrid también reveló que previo al encuentro ante la Canarinha, los propios torcedores en el estadio le pedían al equipo colombiano que derrotaran a su selección, que no cumplió con un buen papel en aquel mundial. “No los querían, era un tema político”.

Cabe recordar que en 2011 James Rodríguez hizo parte del seleccionado Sub-20 que disputó el mundial que se realizó en el país cafetero, donde llegaron hasta cuartos de final cuando cayeron 3-1 ante México en el Nemesio Camacho El Campín.

En la cita orbital, Colombia integró el Grupo C junto con Grecia, Costa de Marfil y Japón. La Tricolor sumó nueve puntos clasificando en la primera posición y donde se vería las caras en los octavos de final ante Uruguay, a la que se impuso en el mítico Maracaná 2-0 con doblete de James, que posteriormente se quedó con la Bota de Oro como goleador del certamen.

