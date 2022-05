Video: “Siempre trato de invertir mi dinero”, La Liendra contó cómo va su situación económica

Foto: Instagram @la_liendraa

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, estuvo un poco alejado de las redes sociales y por tal motivo decidió interactuar con sus seguidores por medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en las que resolvió algunas inquietudes con respecto a su vida privada, sobre todo en lo que tiene que ver con temas respecto a sus finanzas pues hace algunos meses corrió el rumor de una presunta quiebra económica.

A través de su cuenta de Instagram, el pereirano describió la dinámica como “pregúntenme lo que sea, desatrasemonos que ha pasado lo que sea”, en la que un usuario preguntó: “¿cómo va tu vida financiera?”, allí el influenciador respondió:

“Bien, bien gracias a Dios parce, ya pagué mi apartamento, no debo ni un centavo, he comprado algunas propiedades para arrendar, yo he sido muy juicioso con mi plata y siempre trato de invertirla, el año pasado compré algunos Bitcoins para guardar mis ahorros, estoy bien”.

Además, agregó una pequeña descripción en el clip: “yo trato siempre de invertir mi dinero sea en negocios, propiedad o criptomoneda, pero no me gusta tener el dinero en efectivo o banco”.

Otra de las inquietudes que resolvió el influenciador tuvo que ver con el apartamento que compró recientemente, pues sus seguidores le piden constantemente que enseñe el interior para conocer cómo lo decoró, sin embargo, dio un parte de tranquilidad con su respuesta en la que aseguró que esta o la próxima semana lo mostrará.

Y agregó: “Liendritas yo ya vivo en mi apartamento hace cuatro meses, yo no lo he querido mostrar porque no quiero que piensen que estoy chicaneando”.

Finalmente, una de las últimas respuestas que dio fue respecto a su carro, pues se sabe que debió vender su camioneta Porsche por el accidente que tuvo Daiky Gamboa, además, porque al parecer el vehículo no cumplió las expectativas del influenciador.

“Sin carro llevo más de tres meses, yo soy muy relajado ando en Uber, en taxi, en patineta o a pie (…) duré 17 años sin carro, no voy a durar tres meses, yo vengo es de abajo pero ya en tres meses me llega el vehículo”, concluyó el pereirano.

Aquí el contenido completo de La Liendra :

El creador de contenido además, respondió que su carro nuevo llega en tres meses y que si dejará ver el interior de su apartamento

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de difundir la información que compartió el influenciador en sus redes sociales. Allí, ha obtenido más de 196.000 reproducciones y cerca de 4.000 likes, en los que algunos de los usuarios han expresado que, aunque no están de acuerdo con el contenido que comparte La Liendra en sus redes, si es acertada la recomendación de invertir en criptomodenas.

Otros de los comentarios más destacados son: “lo tratan de bruto y de eso no tiene nada, el tipo sabe y es de los que menos presume”; “hoy en día esos pelados saben pensar muy bien la vida”; “una de las pocas personas que piensa con la cabeza y sabe invertir”; “hablen y digan lo que quieran que el man la tiene clara”; “eso es lo mejor que puede hacer, invertir el dinero”, entre otros.

Recientemente, el creador de contenido fue tendencia porque sus seguidores se percataron que su novia, Dani Duke, no estuvo presente en el cumpleaños de la suegra, por lo que La Liendra confesó que no se llevan muy bien y por eso no fue invitada a la celebración.

