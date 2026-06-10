Fórmula de Abelardo de la Espriella responde a supuesto plan para eliminar entidades y privatizar empresas: “No existe ninguna lista”

José Manuel Restrepo aseguró que la campaña de Abelardo de la Espriella no tiene una lista para eliminar entidades o privatizar empresas estatales. - crédito REUTERS/Juan David Duque

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, negó que exista una lista oficial de entidades a eliminar o empresas estatales a privatizar, en respuesta a un informe de Noticias UNO que atribuye a la campaña un plan para reducir el Estado, privatizar activos y suprimir organismos públicos.

El medio había informado que un borrador atribuido a la campaña de Abelardo de la Espriella propondría privatizar 39 empresas del Estado y eliminar 23 entidades públicas. Entre las instituciones señaladas para suprimir se mencionan la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Minería. En el grupo de empresas contempladas para privatización figuran el Banco Agrario, Satena y Zenith, filial de Ecopetrol.

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Noticias UNO indicó que este documento, denominado “Política de Balance Fiscal 2026-2027”, plantea la reducción de hasta un 40% del tamaño estatal, con la meta de ahorrar veinte billones de pesos del presupuesto nacional. De acuerdo con el reporte, la propuesta incluiría además la digitalización de la información oficial, la desaparición de la Imprenta Nacional y la transferencia de funciones entre entidades.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) fue mencionada en el supuesto documento divulgado por Noticias Uno como una de las entidades que desaparecerían. - crédito Colprensa

El informe también señala que la Superintendencia de Transporte, el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) figuran entre los organismos cuya eliminación se analiza. Además, se menciona que la Agencia para la Reincorporación transferiría sus funciones al Ministerio del Interior, que la Unidad de Análisis Financiero pasaría a la DIAN y que la Unidad Nacional de Protección quedaría bajo competencia de la Policía.

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Entre las medidas discutidas, el documento sugiere que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejaría de operar en 2030, con una reducción presupuestaria del 90%. También propone trasladar el Hospital San Juan de Dios al distrito capital y privatizar el catastro en caso de no fusionar el Instituto Colombiano Agustín Codazzi con otra entidad.

Respuesta de la campaña: “No existe ninguna lista”

Noticias UNO atribuyó a la campaña de De la Espriella el impulso de un plan para privatizar empresas y suprimir organismos estatales. Frente a estos señalamientos, José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia, ofreció una respuesta en entrevista con Valora Analitik. Restrepo declaró: “No tenemos ninguna lista, no existe ninguna lista, no hace parte de la campaña ninguna lista sobre entidades que se van a eliminar o que se van a privatizar”.

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La fórmula vicepresidencial aseguró que la propuesta de la fórmula de la Espriella se basa en aprovechar la Ley del Sistema General de Participación para descentralizar funciones y competencias, más que en la supresión masiva de entidades. Afirmó: “Eso lo tiene que hacer cualquier gobierno, porque el acto legislativo está en ciernes. Luego es una obligación que tenemos como Estado, pero no corresponde a lo que han señalado quienes promueven estas noticias”.

Según Restrepo, la reducción del tamaño del Estado ocurriría mediante la transferencia de competencias a los entes territoriales, priorizando la eficiencia administrativa y el uso racional de los recursos. Enfatizó que la campaña no prevé una lista concreta ni un cronograma específico de privatizaciones o cierres.

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Restrepo afirmó que una de las prioridades de la campaña es reducir la informalidad laboral mediante incentivos al empleo y la formalización empresarial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debate sobre empleo, informalidad y modernización del Estado

En el mismo espacio de conversación, José Manuel Restrepo abordó otros aspectos de la agenda programática de la fórmula. Planteó que una de las prioridades es enfrentar la informalidad laboral y empresarial, para lo cual propuso reducir los costos de la formalización, ampliar beneficios y mejorar la información estadística.

Restrepo también mencionó un “plan destrabe” para simplificar trámites y reducir cargas regulatorias. Señaló que la creación y cierre de empresas debe agilizarse y que la administración pública requiere reformas tanto a nivel legislativo como de gestión. “Aquí llegan dos gerentes a gerenciar el país y es un gran plan gerencial que incluye modificaciones, sobre todo de orden de decretos y también de orden legislativo”, explicó Restrepo.

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El candidato detalló que el denominado “Arca de Noé” es un modelo de trabajo para preparar decretos, cambios en talento humano y acciones inmediatas durante los primeros días de gobierno, con el propósito de transformar procesos y estructuras estatales.

Ajuste fiscal, deuda pública y confianza

Durante la entrevista, Restrepo analizó la situación fiscal de Colombia y criticó el aumento del déficit y la deuda pública en la administración actual. Expresó que el próximo gobierno deberá priorizar el ajuste fiscal, recuperar la macroprudencia y enviar señales de confianza a inversionistas y calificadoras internacionales.

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El candidato aseguró que la fórmula de la Espriella no depende de acuerdos con partidos tradicionales ni de poderes económicos, y que el enfoque de su administración estaría en el control del gasto, la descentralización y la promoción de la iniciativa privada.

La fórmula vicepresidencial planteó un plan de ajuste fiscal enfocado en reducir el gasto público, combatir la evasión y recuperar la confianza de los inversionistas. - crédito Colprensa

Privatizaciones y futuro de las empresas públicas

Respecto a las versiones de privatización, Restrepo reiteró que no existe ninguna lista oficial ni propuesta concreta para la venta masiva de empresas estatales. Subrayó que cualquier decisión en ese sentido requeriría análisis técnicos y consulta pública, y que el compromiso de la campaña es con la eficiencia administrativa y el fortalecimiento institucional.

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La fórmula de Abelardo de la Espriella sostiene que la independencia frente a partidos y poderes económicos garantiza la autonomía en la toma de decisiones orientadas al interés ciudadano. “Nuestro acuerdo es con el pueblo colombiano, no con los partidos políticos tradicionales”, concluyó Restrepo durante su intervención.