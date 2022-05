Hombre le disparó a su esposa embarazada de gemelos en Barranquilla

El arma de fuego no habría sido encontrada en el lugar de los hechos por parte de la autoridades. Hasta el lugar de los hechos arribaron miembros del CTI para realizar las pesquisas correspondientes.

En grave estado de salud se encuentra Yuliza Polo Correa, luego de que su marido le propinara un balazo en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego. Los hechos se presentaron en la tarde de este jueves 12 de mayo al interior de la vivienda de la pareja ubicada en la calle 80 con carrera 7H en el barrio El Bosque de Barranquilla. La mujer, que tiene cuatro meses de embarazo, está a la espera del nacimiento de sus gemelos.

El primer informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla da cuenta de que la mujer “fue impactada por su compañero sentimental al interior de la residencia, al parecer, durante una manipulación indebida de un arma de fuego”.

Según se pudo establecer, el sospechoso fue identificado como Gregory Alejandro, quien aparentemente se dio a la fuga sin dejar rastro de su paradero. El arma de fuego no habría sido encontrada en el lugar de los hechos por parte de la autoridades. Hasta el lugar de los hechos arribaron miembros del CTI para realizar las pesquisas correspondientes.

En entrevista con el medio local El Heraldo, Ángela Correa, madre de la víctima, aseguró que se encontraba en su casa cuando escuchó los gritos de su hija pidiendo auxilio: “Salí y fue ahí cuando vi que llevaban a mi hija malherida”. De acuerdo con el testimonio de la madre, su yerno le dijo que la joven se había propinado el balazo, versión que fue negada por Ángela Correa.

En su comunicación con el medio barranquillero, la mamá de Yuliza Polo Correa aprovechó para mandarle un mensaje al hombre que se encuentra prófugo de la justicia. “A Gregory le digo que venga y dé la cara. Él dijo que ella misma se dio el tiro, pero yo sé que ella no fue, porque mi hija estaba muy contenta con su barriga”.

Por último, la mujer aseguró que su hija aparentemente había tenido una discusión con el hombre en la noche del pasado miércoles: “Ellos anoche pelearon, y yo la regañé esta mañana porque habían dicho que él le había pegado, pero ella me dijo que no creyera esas cosas”. La madre de la víctima apuntó que la pareja sentimental de Polo Correa “la llevó al hospital y luego se fue, pero no hemos sabido más nada de él”, sostuvo.

La mujer que se dedica al cuidado de su casa fue inicialmente llevada a la clínica El Paso, desde donde fue remitida al centro Camino Universitario. Este suceso está siendo indagado por las autoridades competentes.

De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Barranquilla, “en las estadísticas de 2021 nos estamos dando cuenta que en el primer trimestre de enero a marzo teníamos dos casos de feminicidios en la ciudad. Este año estamos duplicando esta cifra”. Sobre estos hechos, desde la Oficina de la Mujer del Distrito aseguraron que, si bien, el consejo de seguridad es citado por el jefe de la oficina de Seguridad y Convivencia, a nivel Departamental y Distrital se han venido haciendo comités, dirigidos por la Secretaría del Interior frente a los temas relacionados con feminicidios”.

El caso de feminicidio más reciente en Barranquilla ocurrió en el corregimiento de La Playa, donde una mujer de 30 años fue asesinada con un arma blanca por su pareja sentimental. Pese a que la víctima fue trasladada a un centro médico, su deceso se produjo por la gravedad de la lesión.

