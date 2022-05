Yina Calderón anunció su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro: “Vamos a ganar”

En la imagen, el candidato presidencial, Gustavo Petro, la influencer Yina Calderón, y la esposa de Petro, Verónica Alcocer, durante el estreno del documental 'La política del amor'. Foto: Instagram Yina Calderón

La empresaria e influencer colombiana, Yina Calderón, volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores anunciando que apoyaría la candidatura presidencial de Gustavo Petro, durante las próximas elecciones del domingo 29 de mayo.

Así lo dio a conocer la empresaria a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que había asistido al estreno del documental del candidato presidencial, titulado ‘La política del amor’. Según contó la influencer, al evento asistió en compañía de su hermana.

“Vean, invitada número one, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro (...) Yo siempre les he dicho a ustedes que no conozco mucho de política, realmente la que conoce mucho es mi hermana, pero a mí lo que me gusta de Petro es que en su campaña apoya a los influenciadores, que a veces yo siento que no somos valorados, porque a veces la gente dice que nosotros no hacemos nada”, comentó la también exprotagonista de Novela del canal RCN.

A renglón seguido, Calderón indicó que Colombia “está cansado de lo mismo”, por lo que le dijo a sus seguidores que esa era la razón más importante por la que debían dar su voto al candidato presidencial por el Pacto Histórico. Bajo ese argumento, la influencer hizo un llamado a la comunidad en general para que, en el próximo encuentro con las urnas, sufraguen por Petro.

“Este es un mensaje para mis páginas falsas, yo creo que soy la mujer que más páginas falsas tengo en el mundo, 72 cuentas falsas, necesito de su ayuda en este momento, usted sabe que yo no los reporto, que yo los ayudo, todo bien, pero ayúdenme a repostear en sus historias el documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, se llama la Política del amor”, fue la invitación que hizo la empresaria de fajas.

Posteriormente, la creadora de contenido reiteró que, aunque no conoce de política, decidió apoyar la candidatura de Petro no solo por sus propuestas sino porque también “quiere un cambio” para su país. Así mismo, dejó en claro que no tiene nada en contra de los demás candidatos y que cada uno de los colombianos es libre de votar por el político con el que sea más afín.

“Realmente de política no sé mucho y yo siento que para hablar de política tienes que tener argumentos, vos no podés hablar por hablar. Yo estoy acá porque sinceramente quiero un cambio para mi país, ¿ustedes no han notado que llevamos muchos años detrás de lo mismo y no hemos llegado a ningún lado? Yo siento que si tomamos otros caminos y tomamos un cambio podemos lograrlo, por eso estoy aquí”, explicó la empresaria.

A renglón seguido Calderón agregó: “Me gustan las propuestas de Petro, no tengo nada en contra de los otros candidatos, cada uno puede votar por quién quiera, pero yo me arriesgaría al cambio. Recuerden que los cambios siempre son buenos”.

Tras finalizar el estreno del documental, la influencer compartió una instantánea en la misma red social donde mostró a sus seguidores el momento en el que conoció a Gustavo Petro y a su esposa Verónica Alcocer. “Vamos a ganar”, fue la descripción con la que Calderón acompañó la publicación.

Aquí el video con las declaraciones de Yina Calderón:

Yina Calderón anunció su apoyo a Gustavo Petro





