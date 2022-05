Por qué sancionaron a Fernando Gaviria tras la etapa 6 del Giro de Italia

Fernando Gaviria no pudo pelear por la victoria en la etapa 6 del Giro de Italia 2022. Foto: Twitter @TeamEmiratesUAE

Fernando Gaviria no atraviesa por una racha positiva en el desarrollo del Giro de Italia 2022. El ciclista del UAE Team Emirates ha estado muy cerca de conseguir su victoria número 50 como profesional, pero diversas circunstancias lo han alejado de este objetivo en los embalajes, su especialidad.

Este jueves, en el marco de la sexta etapa de la carrera, el colombiano tuvo una nueva oportunidad de figurar, sin embargo, el desenlace no fue el esperado. En los últimos metros, el corredor antioqueño se quedó sin lanzadores, por lo que buscó abrirse por el sector derecho del pelotón y así efectuar su ataque decisivo. Sin embargo, a Gaviria se lo empezó a ver frustado, puesto que, tras no encontrar un espacio, empujó a Alberto Dainese, ciclista del equipo DSM, el cual casi se estrella contra la barra de publicidad.

Al notar que se había quedado sin opciones de pelear la victoria de etapa, el atleta ‘cafetero’ disminuyó la velocidad y quedó resagado en la llegada meta. Las cámaras de la transmisión lo alcanzaron a captar aparentemente molesto, pues le reclamó a alguien a sus espaldas. Finalmente, Arnaud Démare (Groupama), Caleb Ewan (Lotto Soudal) y Mark Cavendish (Quick-Step) fueron los que se llevaron los tres primeros puestos de la jornada.

Pero la mala suerte de Gaviria no terminó allí, ya que los jueces de la competencia determinaron que el colombiano no respetó su línea de carrera al querer pasar por donde no había hueco. De esta forma, Fernando recibió una sanción que lo relegó al último puesto del grupo principal, apareciendo, entonces, en la casilla 152. Además, el panorama se le complica pensando en pelear por la clasificación de los puntos, misma que conquistó en la edición del 2017 ganando, además, cuatro etapas.

Fabio Baldato, director deportivo del UAE Team Emirates, entregó sus impresiones sobre lo sucedido en diálogo con Eurosport. “Sí, parece que por lo que vi de Gaviria estaba en una posición dificil. Es complicado decir realmente qué sucedió, necesitamos hablar con él. Pero al parecer los muchachos estaban abriendo la puerta para Dainese y él se detuvo en medio de la carretera. Gaviria estaba tratando de dar la vuelta al mismo tiempo que Dainese. Lamentablemente, eso puede suceder en el esprint”.

“Esperaron hasta el último metro para salir porque era un esprint muy rápido con un ligero viento en contra. Todos saben que necesitan salir en el último metro. Y eso fue lo que pasó. Es un esprint, es algo que puede ser”, concluyó el dirigente.

Por su parte, Gaviria aseguró luego de la jornada: “No pude hacer el sprint que quería hoy. Hubo un poco de rudeza y caída en la final, pero afortunadamente todos se mantuvieron erguidos. Las piernas están muy bien, así que espero lograr un gran resultado pronto en este Giro, solo tenemos que ser pacientes”.

Así fue el movimiento por el que sancionaron a Fernando Gaviria en la etapa 6 del Giro de Italia 2022. Video: Twitter @thijszonneveld

Fernando Gaviria y su enojo tras la quinta etapa del Giro de Italia:

El ciclista oriundo de La Ceja, Antioquia, tampoco pudo celebrar en el embalaje de este miércoles, quedando segundo por detrás de Arnaud Démare. En el tramo decisivo, los ‘trenes’ de los equipos se fueron conformando para buscar la victoria. Gaviria iba a rueda de su lanzador, el argentino Maximiliano Richeze, sin embargo, a este se le salió la cadena de la bicicleta y tuvo que abandonar los esfuerzos.

Pese a que el corredor ‘cafetero’ supo gestionar esta condición, un nuevo inconveniente mecánico le impediría llevarse el tan anhelado triunfo. Su frustración se pudo ver una vez cruzó la meta en Messina, según un video grabado por el periodista Juan Charry y el cual fue subido a sus redes sociales.

Posteriormente, Eel colombiano manifestó que había hecho “el estúpido” al enojarse: “Se le ha salido la cadena a Maxi a 1 km, no pudimos a hacer nada. La rabia y la frustración es porque deseo ganar y estar tan cerca, sentir las piernas, intentar lucharlo y perder no me gusta. He hecho el estúpido al enojarme, pero bueno, cosas de carrera”, comentó el paisa de 27 años.

Fernando Gaviria no ocultó su frustración tras quedar en la 2da posición durante la etapa 5 del Giro de Italia 2022.

