Reinaldo Rueda está en la lista de candidatos para dirigir un club en Alemania

El extécnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda. Foto: AFP

Ha pasado un mes desde que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la destitución de Reinaldo Rueda como director técnico de la selección Colombia. La eliminación del Mundial de Catar 2022, y un rendimiento del 46,97 % sentenciaron sus opciones de seguir al mando del combinado ‘tricolor’.

Recordemos que Rueda empezó las eliminatorias al mando de la selección chilena, la cual tampoco no pudo clasificar a la Copa del Mundo. Sin embargo, este panorama no se ha definido todavía, ya que los ‘australes’ presentaron una denuncia contra Ecuador por el caso de Byron Castillo, un futbolista que jugó varios partidos de la ‘tri’ en el torneo pero el cual tendría nacionalidad colombiana. Sobre este tema la FIFA, ente rector del fútbol mundial, anunció que abrió un proceso disciplinario para investigar a detalle lo sucedido.

El técnico colombiano fue uno de los señalados por el resultado final de Chile en las eliminatorias, e incluso Marcelo Díaz, referente de este seleccionado, le lanzó duros cuestionamientos: “En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir (al Mundial). Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba. Para mí (Rueda) es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto”.

¿Reinaldo Rueda rumbo a Alemania?

Pese a las críticas, han sido varios los clubes interesados en contratar lo servicios del estratega caleño. Uno de los que sonó con más fuerza en las últimas semanas fue Atlético Nacional, el cual, ante la salida de Alejandro Restrepo, está buscando un nuevo técnico que se haga cargo del equipo a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, parece que el futuro de Rueda está en el fútbol del exterior, más precisamente en Alemania.

Así lo confirmó el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, a través de su cuenta en Twitter: “Reinaldo Rueda (65) se encuentra en la baraja de candidatos para dirigir un club que aseguró su permanencia en #Bundesliga; es su prioridad. Ya presentó propuesta y espera ser llamado a entrevista”. El comunicador agregó que el técnico colombiano también ha recibido ofertas de Bolivia y Honduras.

Captura de pantalla

Acorde a ese reporte, el club interesado sería Augsburgo, que llegó a 35 puntos y se hizo inalcanzable para sus perseguidores en la tabla del descenso a falta de una jornada para el cierre de la Bundesliga. Otras escuadras de la parte baja del campeonato, como Wolfsburgo (13º) y Eintracht Frankfurt (12º), donde juega el colombiano Rafael Santos Borré, también aseguraron la permanencia de cara a la próxima temporada.

La selección Colombia, por su parte, se concentrará para su partido amistoso del próximo 5 de junio en Mallorca, España. Este será dirigido por el actual entrenador de la Sub-20, Héctor Cárdenas, quien también estará al frente del equipo juvenil en el torneo Maurice Revello, en Toulon, Francia.

Sin embargo, la ‘tricolor’ afrontaría otro compromiso amistoso en los meses entrantes, según lo dio a conocer el periodista Javier Hernández Bonnet durante la trasmisión del programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, e incluso, dio el nombre del estadio donde se disputaría el encuentro: “El NY Red Bull Arena lo reservó alguien cercano a la Federación Colombiana de Fútbol”.

