Colectivo trans de Bogotá acusa a Juanita Goebertus, nueva coordinadora de Human Rights Watch para Las Américas, de “criminalizar el trabajo sexual”

Juanita Goebertus fue señalada por comunidad trans de criminalizar a los trabajadores sexuales. Foto: Colprensa

El miércoles 12 de mayo se confirmó que la congresista del Partido Verde, Juanita Goebertus, fue escogida como la nueva directora de la división de las Américas de Human Rigths Watch (HRW). La organización no gubernamental aseguró que la actual representante a la Cámara por Bogotá, “ha demostrado ser una talentosa y eficaz defensora de los derechos humanos a lo largo de su carrera en cargos públicos, puestos académicos y en la sociedad civil”. Sin embargo, una comunidad trans la acusa de vulnerar sus derechos.

Luego de que se conociera la elección por parte de HRW, esto provocó muchos comentarios en las redes sociales y aunque no ha pasado un solo día desde que fue escogida para el cargo, la congresista ya recibió sus primeras críticas por parta de algunas comunidades. Es importante señalar que Goebertus no será portavoz de Human Rights Watch ni hablará en ningún ámbito hasta que no asuma el cargo en el mes de agosto, por lo que seguirá ejerciendo sus funciones legislativas hasta el próximo 20 de julio.

La Red Comunitaria Trans de Bogotá, señaló que Juanita Goebertus ha violentado sus derechos y recordaron una frase que dijo la congresista del Partido Verde hace algún tiempo: “pagar por sexo es financiar la trata de las personas”. Por esta razón advierten que como directora de la división de las Américas de Human Right Watch no quieren que esto represente “un retroceso” en los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

También puede leer: Juanita Goebertus será la nueva directora de la división de las Américas de HRW

“¡Preocupan los derechos de las trabajadoras sexuales en las Américas! Esperamos que llegada de Juanita Goebertus como Directora de división de Human Right Watch no represente un retroceso en los derechos de las personas que ejercemos él trabajo sexual ni una imposición de un modelo abolicionista”, afirma la Red Comunitaria Trans de Bogotá.

En otro trino, la comunidad señala que, “Que le quede claro que #TrabajoSexualEsTrabajo y que no daremos un paso atrás por los derechos que hemos ganado en las calles. Estamos seguras que Human Rights Watch no permitirá un retroceso en nuestros derechos”.

Y agregan que, “La criminalización que Juanita Goebertus hace del trabajo sexual se vuelve cómplice de las violencias a derechos humanos en contra de las personas que lo ejercemos. ¿Human Rights Watch están de acuerdo con criminalización del trabajo sexual?”.

Esto le puede interesar: Diana Rodríguez y Juanita Goebertus son tildadas de irresponsables por polémica valla electoral

Esta elección también generó muchos comentarios en las redes sociales, la periodista y escritora, Alejandra Omaña, conocida como. ‘Amaranta Hank’, se refirió a este suceso y afirmó en sus redes sociales que, “Es muy peligroso que una mujer antiderechos ocupe este cargo. ¿Entonces Human Rights Watch está de acuerdo con la abolición del Trabajo Sexual y la persecución a quienes lo ejercemos?”.

La activista conocida como @MarcianaPunk afirmó en su cuenta de Twitter que esto genera, “pánico y zozobra entre mis compañeras se respira solo de ver como tantas abolas y antiderechos ocupan los cargos en los que se supone debemos buscar ayuda y refugio para las mínimas garantías de derechos, no nos queda más que respaldarnos como en la calle, entre nosotras”.

La usuaria y feminista, @Dana_rattana, señaló que, “ojalá que las personas hicieran un esfuerzo comprensivo y ético, para entender qué significa para las trabajadoras sexuales q pongan como directora de la división de Human Rights Watch a Juanita Goebertus. Ojalá sepa garantizar los derechos de todas las mujeres y no solo los que ella cree respetables”

SEGUIR LEYENDO: